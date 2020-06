Flytter fra Jokke

'Så er tiden næsten kommet til at sige farvel. Vi har virkelig elsket at bo her, og det er med tunge hjerter, at vi siger farvel.' Sådan starter Caroline Fleming sit opslag på Instagram.

Den 44-årige tidligere baronesse skal nemlig ikke længere have adresse i Klampenborg i den 527 kvadratmeter store villa, som hun det sidste stykke tid har lejet af prins Joachim.

'Jeg har pakket utallige kasser de sidste mange uger, og vi er næsten klar til vores næste eventyr. Og meget gerne mere søvn. Jeg kører på meget få timers søvn pt, så jeg er træt udover ord,' lyder det fra baronessen, der har ledsaget teksten med billeder af sig selv i en smuk, rød kjole, som hun poserer og dyrker yoga i.

Købt kæmpe villa

Ekstra Bladet har tidligere erfaret, at Fleming har købt sig et hus i Hellerup, som har været under renovering de sidste par uger.

Caroline Fleming lejede prinsens hus i Klampenborg, da det blev officielt, at prins Joachim skulle til Frankrig med familien.

Siden har prinsen opholdt sig på Schackenborg, da han under coronakrisen vendte tilbage til Danmark.

Tomhed i Klampenborg

Og efter et enigt folketing i går besluttede, at prinsen sagtens kan tage sin apanage med tilbage til Frankrig, ligger det ikke i kortene, at den kongelige familie flytter tilbage på Emiliekildevej.

Om huset skal lejes ud igen, meldes der intet om.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming til flytningen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

