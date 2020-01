Flytter hjem: Det skal hun nu

Den seneste tid har Rachel Ellebye fra 'Årgang 0' opholdt sig og boet i Oslo, hvor hun har en lejlighed sammen med sin norske kæreste, Eirik.

Men snart vender hun atter snuden mod Danmark.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Reality Awards 2020.

Kæmpe brøler

- Jeg har det rigtig godt. Jeg nyder mit sabbatår i fulde drag. Jeg nyder mit arbejde, nyder at bo med min skønne kæreste og nyder at være tilbage i København, sagde hun med et stort smil og fortsatte:

- Eirik og jeg har det rigtig godt sammen. Vi er jo snart ved at have to-års jubilæum. Det har vi her til maj. Tiden er simpelthen gået så hurtigt. Vi har en skøn lille lejlighed udenfor Oslo. Vi nyder livet og har det rigtig godt.

Rachel Ellebye på den røde løber til Reality Awards. Foto: Jonas Olufson

Rachel Ellebye planlægger at studere næste år, og derfor skal hun og kæresten måske snart til at vænne sig til et langdistanceforhold, når Rachel Ellebye flytter hjem til Danmark igen.

- Jeg skal studere næste år. Jeg søger ind forskellige steder. I København, på RUC og i Aarhus og Aalborg. Måske også Oslo, sagde hun og fortsatte:

- Så der kommer vi nok til at køre langdistance, for min kæreste søger studie i Norge, men det har vi prøvet før, så det skal vi nok få til at fungere. Tre år går alligevel hurtigt.

Rachel Ellebye elsker sprog, og det er da også i den retning, hendes kommende uddannelse kommer til at gå.

- Det bliver nok spansk eller engelsk. En sprog-bachelor, som måske skal udbygges til noget interkulturel marketing, sagde hun med et smil.

