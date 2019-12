Flytter sammen med kæresten

Efter en totalrenovering af sin lejlighed er Gustav Salinas nu klar til at åbne hjemmet for kæresten, Kenneth Damsgaard

Julen er familiernes tid, men det er først i sidste øjeblik, at Gustav Salinas' formår at samle familien under samme tag.

I weekenden blev sidste hånd lagt på en gennemgribende renovering af realitystjernens lejlighed i den gamle frø-silo på Islands Brygge, og det blev fejret med en ny indflytter.

Lørdag rykkede kæresten, Kenneth Damsgaard, nemlig ind hos sin udkårne i deres nu fælles hjem.

Det skriver Realityportalen.

– Vi er flyttet sammen i 'siloen', så det er så dejligt. Vi har renoveret de sidste to måneder, så det føles som et helt nyt hjem for os begge, fortæller Gustav til mediet.

Prinsesse Marie: - Det nytter ikke noget at brokke sig

'Det rigtige'

De lykkelige mænd har dannet par siden forsommeren, og nu skal de altså også dele adresse.

– Jeg tænkte, at det måske var en god idé, at vi fik renoveret lejligheden, så han også følte, at det var hans lejlighed. Og man kan sige, at det er også ham, der ligesom har besluttet meget af, hvordan lejligheden skulle se ud, forklarer Gustav.

– Vi var alligevel så meget sammen, og vi bare kunne mærke, at det var det rigtige for os.

Gustav har selv boet i 'siloen' siden maj, men det er første gang, han kommer til at dele de luksuriøse kvadratmeter. Spøjst nok var det også på Islands Brygge, at parret i sin tid mødtes.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Gustav Salinas.

Se også: Tv-lægen har fået svar: - Min kæreste brød sammen