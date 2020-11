Flytter sammen med kæresten

Efter to måneder som kærester er Louise Balling Jensen og kæresten Malthe flyttet sammen

Netop nu kan Louise Balling Jensen opleves i tv-programmet 'Ex on the Beach', hvor hun giver den som single i festprogrammet.

Men siden optagelserne sluttede i sensommeren, har hun haft fart på - den unge realitydeltager har således fundet sig en kæreste, som hun allerede er flyttet sammen med.

Det fortalte hun, da hun sammen med Jeppe Bøg Risager, der også deltager i 'Ex on the Beach', gæstede Ekstra Bladet.

- Vi har været kærester officielt i to måneder, men der gik noget tid, før vi sådan rigtigt blev kærester. Vi havde lidt svært ved at sige kæreste-ordet, siger hun i videoen, som kan ses over artiklen.

- Vi havde lidt afsluttet det inden, da jeg jo vidste, at jeg skulle derind (i programmet, red.), men jeg må indrømme, at jeg tænkte på ham derinde. Desværre. Man kan ikke lige gøre for, hvad der kommer op, siger hun med henvisning til, at hun virker lidt stille i programmets indledning.

Louise Balling Jensen. Foto: Janus Nielsen

Kæresten, der hedder Malthe, har ikke deltaget i tv-programmet, understreger hun.

- Det er ikke en, man kender. Vi mødtes via fælles venner derhjemme, han boede 10 minutter væk fra mig, og nu er vi så flyttet sammen.

- Jeg følte mig lidt beskidt

- Det er et stort skridt. Hvordan har du det med det?

- Det er et meget stort skridt, og vi leder også efter en anden lejlighed, så vi kan starte fra bunden af og indrette den sammen og føle, det er vores fælles. Lige nu bor vi i min lejlighed, men om tre måneder flytter vi ind i en anden, siger hun og understreger, at det også bliver i København-området.

- Vi skal bare lige have de sidste detaljer på plads.

Hør Louise Balling Jensen fortælle om den nye kæreste i videoen over artiklen.

