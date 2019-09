Flyttet sammen med kæresten: Sådan går det

Rikke Gøransson vil have et stort fjernsyn, mens modelkæresten vil have et højtlydt stereoanlæg

Efteråret har lagt sig over danske breddegrader, men der er stadig forår i luften i Casa de Gøransson på Østerbro.

Rikke Gøransson og modelkæresten Tommy Lee Winkworth flyttede sammen i den københavnske bydel i sommer.

Her - to etager under forsidefruen Gunnvør Dalsgaard - bygger de rede på livet løs.

Rikke Gørranson og Tommy Lee Winkworth deler skabspladsen i den nye garderobe 50-50. Foto: Mogens Flindt

Køber nye møbler

Til gallapremieren på Wallsmans nye show i Cirkusbygningen forklarede tv-værten, at de største fornødenheder allerede er på plads.

- Vi har fået installeret garderobe, vi har fået sofa og vores flotte spisebord.

- Vi har solgt alt det gamle og købt nyt, siger Rikke Gøransson.

Lyd eller tv

Tommy Lee Winkworth kalder parrets nye domicil for en ’kærlejlighed’.

Trods idyllen er der uro i sigte.

Parret kan ikke blive enige om, hvorvidt de først skal investere i et TV eller et stereoanlæg.

- Jeg er mest på, at vi skal have et ordentligt lydsystem, og Tommy er mest på, at vi skal have et ordentligt fjernsyn.

- Vi skal helst begge, men pengene hænger ikke på træerne.

- Nu har vi købt meget, så nu skal i lige slappe lidt af, siger hun.