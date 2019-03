Fodboldspiller sælger million-lejlighed

Lige over et år - så lang tid har den tidligere fodboldspiller, Martin Albrechtsen, kunne kalde lejligheden på Islands Brygge sit hjem.

Men den tid er ved at være forbi, i hvert fald har fodboldspilleren netop sat sin 118 kvadratmeter store hjemmebane til salg.

Det oplyser Boliga.

For at blive den nye ejer af kvadratmeterne, der har udsigt over vandet, skal man gribe til tegnebogen og finde ikke mindre end 6.495.000 kroner frem, som er den pris lejligheden er udbudt for.

For millionbeløbet får man så også fire værelser, to altaner og store vinduer, hvor man har et godt overblik over havnen og Enghave Brygge på den anden side.

Martin Albrechtsens lejlighed er til salg for den nette sum af 6.495.000 kroner. Foto: Danbolig Islands Brygge

Dyrt område

Den i dag 38-årige fodbold-veteran har haft smag for liebhaveri.

Lejligheden befinder sig i et område, hvor boligerne har en kvadratmeterpris på mange tusinde kroner. I øjeblikket er ejerlejligheder i København S således i gennemsnit udbudt til 42.000 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.

Martin Albrechtsens lejlighed med havudsigt er da også udbudt til en pris, der svarer til lige over 55.000 kroner pr. kvadratmeter.

Til sammenligning kan man spare lidt ved at rykke over kommunegrænsen til Tårnby, hvor ejerlejlighederne i øjeblikket er udbudt til en kvadratmeterpris på omkring 33.700 kroner.

Martin Albrechtsen er en veteran indenfor fodboldverdenen og har spillet for mange forskellige klubber både i ind- og udland, bold-cv'et tæller således både sæsoner i FC København, West Bromwich Albion, FC Midtjylland og Brøndby.

Oprindeligt kommer Albrechtsen fra området ved Måløv og Smørum og har repræsenteret Danmark på landsholdet ved fire kampe. Efter han lagde boldspillet på hylden i 2017, har han i stedet gjort karriere som personlig træner.

