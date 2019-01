Fødevarestyrelsen om tv-kok: Det halter med hygiejnen

Camilla Plum toner både frem i tv og bøger og nu også hos Fødevarestyrelsen, hvor der rettes kritik mod hygiejnen på hendes gård.

I slutningen af sidste år kom myndigheden på et uanmeldt besøg på Fuglebjerggaard i sjællandske Helsinge, efter de havde modtaget en klage fra en af den 62-årige madmors kunder.

Styrelsen fandt hverken det snavs og skidt, som der blev klaget over, men i stedet et problem med håndhygiejnen.

I Fødevarestyrelsens rapport indskærpes det, at en af Camilla Plums håndvaske ikke havde rindende varmt og koldt vand.

Derfor blev hun pålagt en mindre bøde samt opfølgende besøg på egen regning.

Virus i maden

Når man driver en fødevareproduktion som Camilla Plums, hvor der laves alt fra økologiske krydderier til marmelade over lam- og fårekød, skal der være fungerende håndvaske.

Det fastslår Martin Birch Hansen, der sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

- Der kan i sidste ende være en risiko for, at et sygdomsfremkaldende virus ender i maden, fordi vi rører mange ting i løbet af en dag - det kan være et dørhåndtag eller ens eget ansigt.

- Så netop håndvaske er generelt noget, vi gør meget ud af, når vi er ude, siger han.

Altafgørende

Michael René, der er lektor og ekspert i fødevarehygiejne, understreger at god håndhygiejne er en hjørnesten indenfor fødevaresikkerhed.

- Kravet om god håndhygiejne er særlig vigtigt, når man har en større fødevareproduktion.

- Man har flere varer igennem, som distribueres til mange flere mennesker, end man ville have i en almindelig husstand, og det øger risikoen for sygdomme, siger han.

Skattesmæk

Den omtalte håndvask står ifølge Camilla Plum i en nedlagt butik, som blev lavet om til et lager med emballerede varer i marts 2018, fordi butikken ikke var rentabel.

Således driver hun kun en butik i København i dag, mens landbruget, planteskolen og fødevareproduktionen fortsætter på gården.

Kort efter butikkens ombygning udsendte Camilla Plum et nyhedsbrev til kunder og medier, hvor hun bad om økonomisk hjælp, fordi hun havde et udestående hos SKAT.

Ingen klage

Camilla Plum mener, at indskærpelsen om håndvasken er nonsens, netop fordi den står på et lager, men har ikke klaget over rapporten.

- Jeg har ikke haft tid til det. Jeg prøver på at arbejde med mit landbrug, mine dyr, mine planter og butik og alt muligt andet.

- Det er en storm i et glas vand.

- Og desuden er der kontrol hver tredje dag indenfor alle mulige emner, og det kan slet ikke lade sig gøre at drive en forretning uden at gøre noget forkert.

- Men selvfølgelig prøver vi at gøre vores bedste, siger Camilla Plum.