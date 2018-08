Født med klumpfod: Nu fuldender han årets 'Vild med dans'-hold

TV 2 har nu løftet sløret for samtlige nydansere til dette efterårs omgang 'Vild med dans'. Det er skuespilleren Esben Dalgaard, der fuldender castet, som igen i år er på 12 kendisser, der skal forsøge sig i vals og tango.

42-årige Dalgaard er ikke kun udfordret af, at det kræver et vist mod at sige ja til at være med i dansedysten. Fysisk er har han sit at slås med, fortæller han til tv2.dk.

- Jeg har klumpfod på den ene fod, så jeg har altid fået at vide, at jeg ikke kunne dyrke sport eller danse, så det har jeg aldrig gjort, siger han og fortæller, at der ikke for så vidt ikke er noget, han ikke kan. Efterfølgende har det dog konsekvenser i form af smerter, hvis han har brugt sin fod for meget.

Ifølge tv2.dk lå Esben Dalgaards ene fod op ad skinnebenet, da han blev født, og det har blandt andet krævet en skinne og flere operationer at nå dertil, hvor han er i dag, hvor han i stor udstrækning kan bruge sin fod normalt.

Lægerne har dog altid frarådet ham at danse, men nu vil han alligevel teste, om hans fod kan holde til det. Men det er ikke foden, der bekymrer ham mest under den forstående dansetræning og konkurrence på gulvet fredag aften.

- Jeg frygter, at jeg kommer til at skade min dansepartner. At jeg kommer til at brække hendes storetå eller at svinge armen og brække hendes næse. En ting er det, der går ud over mig selv. Der skal jo være en eller anden, der falder, men jeg har ikke lyst til at være den kæmpe klodsede mand, der brækker nogens næse, siger han.

Hvem der bliver Esben Dalgaards partner og skal dukke sig for hans flyvske arme er stadig en velbevaret hemmelighed.

Ud over Dalgaard er følgende kendisser kar til dans:

Sanger og Eurovision-vinder Emmelie de Forest, tv-vært Emil Thorup, skuespiller Molly Egelind, skuespiller Simon Stenspil og håndboldekspert Lars Christiansen, 'Den store bagedyst'-deltageren Rosa Kildahl, skiløberen Laila Friis-Salling, den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen, tv-vært Signe Lindkvist, radiovært Adam Duvå Hall og rapperen Lucy Love.

