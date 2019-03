Født som dreng: Scorer fem år yngre elektriker

35-årige Sasha Louise Sprange blev kendt i store dele af Danmark, da hun deltog i sidste års udgave af TV3's populære program 'Robinson Ekspeditionen'.

Det var dog ikke kun hendes deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen', der hurtigt gjorde hende til et stort samtaleemne herhjemme. I programmet valgte hun nemlig at stå frem og fortælle, at hun er født som dreng, men har gennemgået et kønsskifte.

I et stykke tid har hun ledt efter den helt rigtige mand, der vil acceptere hende, som hun er, og nu har hun endelig fundet ham.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Ja, jeg har fået en super sød kæreste, der hedder Nicolai. Han er en 30-årig elektriker fra København, men han er lige flyttet til Haslev, fordi han elsker det landlige liv, siger hun med et smil.

Sasha Louise Sprange er ikke længere ledig på markedet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skjult det for offentligheden

Ifølge Sasha Louise Sprange, der flere gange har været Side 9-pige hos Ekstra Bladet, har hun og Nicolai set hinanden i noget tid, men de har forsøgt at holde deres forhold skjult for offentligheden så længe som muligt.

- Vi har holdt det meget skjult fra pressen og folk generelt, da vi gerne lige ville lære hinanden at kende uden for mediernes fokus. Jeg mødte ham igennem min gode venindes mand, som er hans bror. Nicolai havde fulgt mig i medierne, og så endte det med, at han en dag hentede mig fra byen. Vores kemi var bare god, og jeg blev ret glad for ham hurtigt, og det blev han så også for mig, siger Sasha Louise Sprange.

Sasha Louise Sprange fortæller, at Nicolai ikke har noget imod, at hun er transkønnet, og at det ikke er noget, de taler om til daglig.

- Han er ret ligeglad med det (kønsskiftet, red.), og han føler, at det er meget normalt. Han har set, hvor mange hademails jeg har fået bare i løbet af en dag, og han fatter bare ikke, hvordan folk kan være så lede mod mig. Han har været vild med, siden han så mig i 'Robinson', og han ser mig som en ganske almindelig kvinde med en speciel historie, siger Sasha Louise Sprange med et smil.

- Han mener, at jeg har meget mere at byde på end at fortælle om mit kønsskifte. Det er så lille en ting, og vi tænker jo ikke over det til daglig. Nicolai er jo bare en ganske almindelig heteroseksuel mand, som bare godt kan lide en kvinde, han har mødt. Længere er den jo ikke, afslutter hun.