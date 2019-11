Fødte trillinger på DR: Nu kommer de med vildt forslag

Maria og Anders kendt fra DR-programmet 'Tillykke, du skal have trillinger' kommer nu med et borgerforslag, der deler vandene

For et par måneder siden kunne de danske seere følge norske Maria Nordø Jørstad og hendes danske kæreste, Anders Straarup, i programmet 'Tillykke, du skal have trillinger' på DR, hvor en skanning afslørede, at Marias mave ikke bare gemte på ét, men hele tre børn. En besked, som parret modtog med en blanding af chok, frygt og glæde.

I DR-programmet fulgte seerne parrets overvejelser om graviditeten, de tanker de gjorde sig om at beholde alle tre børn samt de udfordringer, der fulgte med pludselig at få tre børn på samme tid, mens de også skulle tage sig af deres søn, der kom til verden et par år tidligere.

Men DR-programmet er absolut ikke det sidste, danskerne har set til parret.

Siden DR-programmet har man kunnet følge parrets liv på Maria Nordø Jørstads Instagram-profil, hvor hun i skrivende stund har over 300.000 følgere, og hvor hun deler ud af livet med trillinger på både godt og ondt.

Og det er ikke småting, den (store) familie lægger for dagen efter deres deltagelse i DR-programmet. For to uger siden kom de nemlig med et borgerforslag, der skal sikre bedre vilkår for familier, der får tvillinger eller trillinger. I skrivende stund har borgerforslaget fået over 7000 underskrifter.

- Det her forslag handler om udvidet barsel til familier, der får tvillinger eller trillinger. Det virker helt uforståeligt og ubegribeligt, at man i Danmark ikke får ekstra barsel, når man får tvillinger eller trillinger - især når man selv har prøvet turen. For der er selvfølgelig meget mere arbejde med to eller tre babyer på samme tid end blot en enkelt, siger Anders Straarup til Ekstra Bladet.

- I Sverige og Norge har de meget bedre forhold, og vi mener, at Danmark skal til at komme på banen og komme med på bølgen. Derfor mener vi, at trillingefamilier bør have mulighed for, at begge forældre bliver hjemme med børnene, indtil de er et år. Det vil sige, at vi foreslår 12 måneders ekstra barsel til trillingefamilier og seks måneders ekstra barsel til tvillingefamilier, så begge forældre kan være hjemme i et halvt år, lyder det fra Maria Nordø Jørstad.

Marias mave gik viralt under graviditeten på de sociale medier, fordi hun blev så stor. Foto: Triplets_of_copenhagen

Heldige

Ifølge Maria Nordø Jørstad og Anders Straarup havde de selv gode forudsætninger for at være fleksible i forhold til deres tre børn trods de danske barselsregler. Det er ifølge parret langtfra alle, der har den frihed.

- Vores familie har været en enorm stor støtte, og jeg turde ikke tænke på, hvad vi havde gjort, hvis ikke vi havde det netværk. Det er der jo mennesker derude, der ikke har. Det må være forfærdeligt. De første fire måneder havde vi ikke fået noget aftensmad, hvis ikke det var, fordi vi havde haft venner og familie, der hjalp os, så vi har virkelig været heldige, siger Maria Nordø Jørstad.

Samtidig arbejder både Maria Nordø Jørstad og Anders Straarup som freelancere, og det har været en stor fordel for dem.

- Det var fuldstændig utænkeligt, at jeg skulle begynde på arbejde efter 14 dage, som barselssystemet lægger op til. Det ville have betydet, at Maria skulle være alene med tre små børn, mens hun selv havde det enormt dårligt efter en ekstraordinær og voldsom graviditet, som hun stadig kæmper med, og som gjorde, at hun var sengeliggende længe. Snart skal hun for eksempel også igennem en stor operation for ødelagte mavemuskler. Det havde bare slet ikke kunnet lade sig gøre, at hun var alene den første tid med tre børn, siger Anders Straarup.

- Så vi har været fuldstændig afhængige af, at vi begge har arbejdet freelance og har kunnet flekse og være mere hjemme end andre. Men det er jo slet ikke alle, der har den mulighed. Jeg forstår slet ikke, hvordan de, der har et fast 8-16-job klarer det, og derfor er barselsreglerne bare ikke gode nok her i Danmark, siger Maria Nordø Jørstad videre.

Her ses Anders sammen med to af parrets trillinger. Foto: Triplets_of_copenhagen

Derfor råber parret nu også vagt i gevær.

- Jeg synes, det er alt for dårligt. Hvis man får tre børn på forskellige tidspunkter, får man tre gange barsel, men hvis man får dem samtidig, er det det samme som ved et barn. Det giver ingen mening - heller ikke økonomisk. Hvis jeg havde født dem på forskellige tidspunkter, havde jeg fået tre gange så meget barsel og også mange flere penge imellem hænderne, siger hun og fortsætter:

- Hvis barselsreglerne havde været anderledes, havde det jo også betydet, at vi ikke havde været nødt til at bruge hele vores opsparing. Jeg havde en opsparing, som vi kunne trække på. Den var væk i maj. Hvis man er tvunget til at gå hjemme og være væk, når det ikke er dækket af barsel, er det hårdt - også for økonomien, og det har vi virkelig kunnet mærke, siger Maria Nordø Jørstad.

Maria sammen med trillingerne. Foto: Triplets_of_copenhagen

I Sverige er der til tvillinger et år og fire måneders barsel på normal sats, som er en anelse højere end den danske sats, derefter seks måneder på en lav sats. Til trillinger er der et år og ti måneder på normal sats, derefter seks måneder på lav sats, og det er netop sådanne satser, parret håber på vil blive aktuelle i Danmark.

- Vi har faktisk på et tidspunkt kraftigt overvejet at flytte til Norge, hvor Maria kommer fra. Men vi kunne ikke overskue det, mens Maria var gravid. Derfor håber vi virkelig også, at vi får nok underskrifter til, at det her bliver taget op i Folketinget, så man kan tænke mere på de her familier. Det kommer jo ikke til at komme os selv til gode, men vi håber, at det kan hjælpe andre familier, der står i samme situation som os. Det er virkelig vigtigt, for man risikerer, at de her forældre går psykisk ned, og at der ikke er tid nok til børnene, siger Anders Straarup og understreger, at de indtil videre har fået mange positive tilbagemeldinger på borgerforslaget.

- Indtil videre har folk taget rigtig godt imod det. Men vi har selvfølgelig også fået et par kritiske kommentarer fra folk, der ikke synes, det er fair, at nogen skal have mere barsel end andre. Sådan er det. Men vi håber, at vi vil blive lyttet til, siger Maria Nordø Jørstad.

