Første gang nogensinde: - Det er kæmpe stort

Julen bliver noget anderledes for den kendte DR-vært Johannes Langkilde i år.

For to år siden vendte han sammen med sin familie, der tæller hustruen Sisse og parrets to børn, hjem fra Washington, hvor Johannes Langkilde havde været udsendt som korrespondent.

I den anledning har familien taget en beslutning om, at julen i år skal forløbe på en særlig måde.

- For første gang skal vi holde jul hjemme. Det plejer altid at være hos onkel, tante, bedsteforældre eller sådan noget, sagde han til Ekstra Bladet, da vi onsdag mødte ham til pressemøde på DR i forbindelse med deres præsentation af næste års nye satsninger.

- I år skal jeg være julemand i huset og byde velkommen og lave maden, og så får vi familien på besøg hjemme hos os. Det, synes jeg, er super fedt. Det glæder jeg mig så meget til. Det bliver så hyggeligt, sagde han videre.

Johannes Langkilde er vært på 'Det politiske talkshow' på DR. Foto: MIB

Selvom det bliver hjemme hos Johannes Langkilde, at julen skal stå i år, så bliver det stadig med de samme traditioner, som det altid har været.

- Traditionerne bliver jo de samme, men det her med at holde det for første gang hjemme i sit eget hus er noget særligt. Også for børnene. Vi har holdt det i vores eget hus i Washington, da vi boede der, men det er noget andet. At gøre det i Danmark, der, hvor man bor - det er kæmpe stort, sagde han og fortsatte:

- Ungerne glæder sig absolut. Vi skal ud og have juletræ i dag. Vi plejer normalt at få det 1. december, men det har vi ikke nået i år. Men nu skal det være. Det er allerede for sent, men vi skal have et stort amerikansk juletræ med pynt som i USA med lys og forskellige farver. Ren Disney, sagde han videre.

