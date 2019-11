Første gang nogensinde: - Fuldstændig vanvittigt!

For første gang i den danske 'Vild med dans'-historie er et par af samme køn gået videre til finalen

Lettelsen var malet i ansigtet på dem, da det ved fredagens 'Vild med dans'-semifinale blev annonceret, at Jakob Fauerby og Silas Holst gik videre til finalen.

De er det første par af samme køn, der deltager i den danske konkurrence, og samtidig har formået at kæmpe sig hele vejen til en dansk 'Vild med dans'-finaleplads.

Skulle de tilmed gå hen at vinde, er det første gang i verdenshistorien, at et par af samme køn vinder en 'Vild med dans'-finale.

- Fuldstændig vanvittigt. Det er på alle måder vanvittigt. Det er fordi, jeg er lykkelig. Der er noget i det der med at nå finalen og få lov at lege legen færdig, siger Silas Holst, da Ekstra Bladet møder ham og Jakob Fauerby umiddelbart efter fredagens show.

- Det er en helt vildt varm mangfoldighedskrammer, jeg synes, man får. Det gør mig helt vildt stolt og glad. Det betyder rigtigt meget.

Parret er klar til den store finale næste fredag. Foto: Jonas Olufson

Enormt nervøs

Jakob Fauerby er også pavestolt over, at han og Silas Holst nu officielt kan kalde sig finalister.

- Jeg er så lettet og glad, lyder det fra ham.

- Jeg har virkelig været nervøs i dag, og jeg kunne næsten ikke holde tanken ud om, at vi måske skulle ryge ud.

Både Jakob Fauerby og Silas Holst var ekstatiske, da det blev annonceret, at de var videre til finalen. Foto: Jonas Olufson

Udsigten til, at de kan blive verdens første par af samme køn, der vinder en 'Vild med dans'-finale, er heller ikke gået de to herrers næse forbi.

- Det vil da være kæmpestort, men det er først om en uge, man tænker over det, siger Silas Holst.

- Lad os tage den på næste fredag, istemmer Jakob Fauerby.

- Jeg har været i finalen før, så jeg ved også, hvor sjov og hård en uge der kommer nu, og den vil jeg bare gerne dele med Jakob, siger Silas Holst.

