Første gang: Par trækker sig

'Nybyggerne' bliver et par fattigere.

Kenneth Poulsen og Stine Tranekjær har trukket sig halvvejs i programmet, fordi de har opdaget, at Stine Tranekjær er gravid.

Det skriver TV2.

- Det kom bag på os, men var samtidig med til at forklare rigtig meget, blandt andet hvorfor Stine havde været så træt og havde haft kvalme, siger Kenneth Gyde Poulsen.

- Det er virkelig glædeligt, at Stine er gravid. Vi er dog ærgerlige over at forlade programmet i utide, siger han.

Mega hårdt

Kenneth Poulsen og Stine Tranekjær har ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets omtale, men refererer til deres tidligere udtalelser.

Exiten fremgår også af snigpremerien på det femte ud af programmets i alt ni afsnit.

Parret nåede at færdiggøre soveværelset, haven, de to ekstraværelser, men ikke badeværelset, som de knoklede på op til afgangen.

- Det var bare mega hårdt, og så indså vi, at hvis vi ikke kunne yde den indsats, der skulle til, ville vi ikke nå i mål.

Opgavens mængde var stor, og deadlines var korte, siger Stine Tranekjær til TV2.

Det er første gang i programmets historie, at et par udgår under optagelserne.

Stine Lundbak Ravn, der er programredaktør på TV2, understreger, at 'Nybyggerne' ikke bliver mindre spændende på trods af exiten.

- Parrenes videre færd i konkurrencen om at vinde huset bliver jo hverken mindre hårdt eller spændende, fordi de kun er tre par i finalen, siger hun til TV2.

De resterende tre par fortsætter konkurrencen om at vinde et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner.

De mangler på nuværende tidspunkt at lave køkken, forhave, spisestue og entré, bryggers, toilet nummer 2 og stue.