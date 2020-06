Første gang: Smaskforelsket Grünewald viser kæresten frem

En lykkelig Sarah Grünewald afslørede midt i januar, at hun igen havde fundet kærligheden efter skilsmissen fra Rasmus Backhaus, som hun har sønnen Luis på fire år med.

Længe holdt tv-værten dog sin nye kærlighed hemmelig, men til Zulu Awards 2020 i februar lykkedes det Ekstra Bladets fotograf at skyde et par billeder af det forelskede par.

Onsdag aften havde 36-årige Sarah Grünewald så kæresten, den 41-årige musikproducer Benjamin Kaniewski, med på den røde løber for første gang, da det glade par mødte op til premieren på filmen 'The Kindness of Strangers'.

- Det går godt. Jeg har det godt, og jeg er glad. Jeg er vildt glad, jublede hun på den røde løber.

Sarah Grünewald skal i år tilbringe sommeren i Danmark, hvor hun bare skal nyde livet med kæresten og sønnen.

- Jeg har jo fundet ud af, hvordan det er at have ham (sønnen, red.) hjemme, og hvor tæt man bliver med sine børn. Det er vigtigt med den kvalitetstid, så jeg skal bare være sammen med ham, fortalte hun og fortsatte:

- Og så skal jeg spise danske jordbær og kartoffelmadder. Det er jo røvsygt for jer at skrive om, men det er bare meget simpelt, sagde hun med et grin.

Fedt med isolation

Sarah Grünewald lagde ikke skjul på, at hun stadig er smaskforelsket.

- Jeg er skide forelsket, og det er ret vildt, at jeg har haft en kæreste i et halvt år, og vi har endnu ikke rejst sammen. Vi har været alle mulige steder sammen i Danmark, men det er vildt, at vi stadig kan gå og tænke: 'Fuck, hvor bliver det vildt at sætte os i et fly sammen og tage et eller andet sted hen'. Det glæder jeg mig bare til.

Hvordan har det været at være forholdsvis nye kærester i en tid med corona og isolation?

- Det har været vildt fedt. Jeg har hørt fra mange af mine venner og bekendte, at de er ved at blive sindssyge og skilt og alt muligt, men vi har bare syntes, at det var vildt dejligt, at vi ikke skulle noget.

- Han har normalt skidetravlt, og det har jeg også. Så det har bare været virkelig dejligt bare at kunne investere i det. Jeg tror, at vi havde fået en helt anden relation, hvis vi havde mødt hinanden i efteråret. Vi har virkelig bare dyrket hinanden, fortalte hun.