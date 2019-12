Første ord fra sønnerne efter Zobels død

For første gang giver Henriette Zobels to sønner nu lyd fra sig efter deres mors død

Mandag kom det frem, at den kendte model og designer Henriette Zobel var død efter længere tids sygdom - 57 år gammel.

Nu kommer hendes to sønner, Nicolai og Alexander, med deres første ord i kølvandet på det tragiske dødsfald.

Det sker i en meddelelse til Ekstra Bladet, hvor sønnerne fortæller mere om, hvordan det sidste farvel til Zobel kommer til at foregå.

'Vores mor Henriette Zobel bisættes den 20. december kl. 13 i Christians Kirke,' skriver de i meddelelsen og fortsætter:

'Vi ønsker at tage afsked med respekt og kærlighed og i taknemmlighed for Henriette Zobels betydning for mange mennesker og i mange forskellige sammenhænge.'

Ifølge familiens præst, Flemming Pless, er det bevidst, at meddelelsen ikke angiver, hvorvidt bisættelsen er privat eller offentlig, fordi det er op til den enkelte selv at vurdere, om de vil deltage.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra de to sønner, men uden held.

Familien har ikke ønsket at oplyse, præcis hvad Henriette Zobel døde af. Foto: Linda Johansen

Døde alene

Da Henriette Zobel mandag døde i sit hjem i Bredgade i København, var hun helt alene.

Dødsfaldet blev først opdaget, da familiemedlemmer kom forbi for at kigge til hende og opdagede, at hun var sovet stille ind.

- Jeg kan ikke sige, hvad hun døde af, andet end at det var nogle banale rent fysiske lidelser, der havde generet hende i et pænt stykke tid. Og selvom der hele tiden var venner og familie, der kom og så til hende, så gik den pludselig bare ikke længere, sagde Flemming Pless, der er familiens præst i forbindelse med dødsfaldet til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Det er jo chokerende, for når man er 57, så synes man jo, der er mange år tilbage i én, men den var altså ikke længere for hende. Det er selvfølgelig en stor sorg, men det, der er sket, er egentlig ganske udramatisk og uproblematisk - altså så uproblematisk, som det kan være, når nu familien ikke sidder hele vejen rundt om sengen og sygelejet, når det sker.

Den præcise dødsårsag ønsker familien at holde for sig selv.

- Vi dør jo allesammen af, at hjertet holder op med at slå, og det er jo sådan set det samme, der gør sig gældende her. Men der var ikke nogen grund til at tro, at det skulle ske lige nu. Men det sker jo for nogle mennesker, og man tænker, om man kunne have gjort noget, men det kunne man ikke her. Nogle gange så løber det bare surt, lød det fra Flemming Pless, der understregede, at Zobels to sønner er 'chokerede' over dødsfaldet.

Henriette Zobel har foruden en karriere som designer været fotomodel og arbejdet i flere europæiske storbyer.

Hun har desuden siddet i spidsen for flere forskellige selskaber. Senest arbejdede hun som meditations- og yogalærer.

Hun har ad to omgange været gift med erhvervsmanden Peter Zobel. Først i 1987-1988 og siden i 1991-2004. Parret har de to voksne børn, Nicolai og Alexander, sammen.



Peter Zobel afgik ved døden som 81-årig i 2017. Henriette Zobel har tidligere fortalt, at hun havde svært ved at komme sig over tabet, og hun har desuden været åben om sit livs op- og nedture.

For et år siden var hun dog fast besluttet på at komme videre i livet.

- Peter er her ikke mere, og jeg savner ham så forfærdeligt. Han kommer ikke tilbage, men jeg må stoppe med at græde, for det, han ønsker, er, at jeg træder ud i livet igen, lød det dengang over for Ekstra Bladet.

Gennem forholdet med Peter Zobel havde Henriette Zobel fået et nært forhold til kongehuset, og hun var blandt andre også nær ven med prins Henrik.

I april 2017 blev hun taget for spirituskørsel, hvorefter hun åbent fortalte, at hun kæmpede med et alkoholmisbrug.

Henriette Zobel dannede senest offentligt par med tobaksarvingen Erik Stener Færch.