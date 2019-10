Folk brækker sig af grin: Kan du se hvorfor?

Debatten raser i Danmark, efter DR kunne fortælle, at forældre i stigende grad beder om at få retoucheret deres børns skolebilleder.

Det har fået flere kendte politikere, som statsminister Mette Frederiksen (S), Inger Støjberg (V) og Søren Pape (K) til at lægge deres skolefotos online for at gøre op med tendensen.

Men få har fået så mange interaktioner som komikeren Melvin Kakooza, der har lagt sit gamle børnehavebillede op, som kan ses over artiklen.

Det kræver måske lige et ekstra kig at spotte den unge Melvin nederst til venstre i billedet, men over 40.000 danskere har i skrivende stund 'synes godt om' hans billede, der er kommenteret 21.000 gange.

Reaktionen kommer tydeligvis bag på Melvin Kakooza, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Ja, hold da kæft mand, lyder reaktionen først.

Afviser redigering

Melvin Kakooza fortæller, at han lige har været på turné som komiker, hvor han brugte billedet, som han selv blev gjort opmærksom på, da en gammel børnehavekammerat taggede ham i det i 2014.

- Jeg kan huske, at jeg talte med min mor om, hvordan billedet virkelig ser ud, og det ser virkelig sådan der ud. Der er ikke lavet eller ændret noget, og det synes jeg jo er voldgrineren, griner han.

Han afviser, at han lagde billedet op for at tage stilling i den aktuelle debat om skolefotos. Han faldt selv over billedet af en ung Mette Frederiksen online og tænkte, at han da godt kunne slå den.

- Først efterfølgende læste jeg, at folk er oppe at køre over det, som DR har skrevet, siger han og tilføjer.

- Jeg kan fortælle dig, at måden, vi tacklede det på, var, at året efter havde jeg et hvidt jakkesæt på. Det var sådan, vi gjorde. Der var ikke noget med at skrive ind til nogen eller noget, siger han.

Det uredigerede billede kan ses på Melvins Facebook-side her.

Melvin Kazooza på den røde løber ved Comedy Aid i 2017. Foto: Jonas Olufson

Folk misforstår

Melvin Kakooza afviser, at han har en holdning i den aktuelle debat.

- Jeg er så politisk neutral, som man kan være, og jeg gider ikke gå ind i det der. Jeg er komiker, og det, som jeg gerne vil, er, at vi kan smile ad hinanden og sammen. Jeg synes hverken det ene eller det andet, jeg synes bare, det var sjovt. Mette Frederiksen lagde et billede op af sig selv, og så ville jeg lige vise, når det går rigtig galt og lagde mit eget op, siger han.

Faktisk synes han, at det sjoveste er folks reaktioner på billedet. For blandt de flere end 21.000 Facebook-brugere, der har kommenteret, er der en del, som vist har misforstået budskabet.

- Det allermest grineren er, at rigtig mange tror, jeg har lagt billedet op på grund af normeringen, fordi der er så mange pædagoger. Det er folk, der stadig ikke har opdaget, at jeg er på billedet. Det, synes jeg, er mega sjovt.

- Nu har vi jo set billedet. Hvordan gik det året efter, da du blev proppet i et hvidt jakkesæt?

- Det blev mega godt. Også fordi jeg fik lov at stå oppe på en af rækkerne, griner han.