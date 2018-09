Folkekær skuespiller: Det er en sorg at være alene

Ghita Nørby regner ikke med at finde en partner, alligevel savner hun én at komme hjem til

Den gæve madame, der har tonet frem på de danske tv-skærme og betrådt de skrå brædder i et helt liv, mangler én ting i sit liv.

Én, at komme hjem til.

Det fortæller hun i et stort interview i ugebladet SØNDAG.

- For mig er det en sorg at være alene i en høj alder. Det må jeg ærligt sige. Jeg ville gerne have et menneske, jeg kunne leve mit liv færdigt med. Men mit liv har nu engang formet sig sådan, at jeg er blevet skilt i en høj alder, så derfor er jeg alene i en høj alder, siger hun til SØNDAG.

Skuespilleren Ghita Nørby savner nogen at komme hjem til. Foto: Per Folkver / Polfoto

Det er spild af tid

Ghita Nørby var gift med Svenn Skipper fra 1984 til 2011. Efter skilsmissen fandt de sammen igen, men de bor stadig hver for sig.

Hele Danmarks darling tager det dog ikke alt for tungt.

- Jeg siger ikke, at jeg er et ensomt menneske. Jeg har en dejligt familie, jeg har masser af gode venner. Men jeg er alene på den måde, at jeg ikke har nogen at komme til eller nogen at gå fra. Og det er en sorg. Men igen: Jeg fortryder ikke. Sådan er livet. Og i øvrigt, hvem ved, hvornår man vækkes livet ud, siger hun til SØNDAG.

