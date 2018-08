For første gang: Kendt komiker viser ny kæreste frem

Det var en glad og storsmilende Tobias Dybvad, som Ekstra Bladet mødte torsdag aften på den røde løber til Zulu Comedy Galla i Operaen i København.

Her havde komikeren nemlig sin nye kæreste, sygeplejersken Marie Schmidt, med, og det var første gang, at han viste hende frem offentligt.

- Det er min smukke kæreste Marie, lød det fra Tobias Dybvad, der smilede over hele femøren, da han præsenterede hende for den fremmødte presse.

- Det er første gang, jeg har hende med på den røde løber, så det er rigtig dejligt, fortsatte han.

Her ses Tobias Dybvad sammen med Marie Schmidt, der til daglig arbejder som sygeplejerske. Foto: Mogens Flindt

Mødtes online

Til Zulu Comedy Galla afslørede Tobias Dybvad også, hvordan de to mødte hinanden.

- Vi har mødt hinanden på happn (datingapp, red.). Det har vi faktisk. Det kan godt lade sig gøre. Det var der, vi mødtes. Man kan åbenbart godt møde sin store kærlighed der. Det er fuldstændig fantastisk, sagde Tobias Dybvad med et stort grin.

- Hvad faldt I for ved hinanden?

- Det første, jeg faldt, for var humoren. På vores allerførste date var det bare rigtig dejligt at sidde og kigge hende ind i øjnene. Så tænkte jeg: 'Jeg kysser hende sgu lige, inden vi skilles'.

- Det med humoren har vi haft til fælles fra start. Vi er bare et perfekt match der, lød det samstemmigt fra Marie.

Købt hus

Selvom det nyforelskede par kun har været kærester siden januar, så er de allerede nu i fuld gang med at skabe et fælles hjem.

- Vi har fået solgt vores lejligheder og købt hus på Frederiksberg. Vi er ikke flyttet ind i huset endnu. Det glæder vi os meget til. Vi overtager 1. oktober, sagde Tobias Dybvad og fortsatte.

- Nu skal vi i hus, og det er fuldstændig fantastisk. Jeg har ikke boet i hus før, og det har aldrig trukket i mig, men det gør det jo bare, når man møder den rigtige. Så synes man lige pludselig, at det er herre nice at have egen græsplæne, det er ret sjovt faktisk, for egentlig er jeg sådan en lejlighedsmand.

Tobias Dybvad var for nylig aktuel med one-man showet 'Fasser Partner'. Her gjorde han grin med datinglivet på Tinder. Alligevel endte han selv med at finde kærligheden via en datingapp.

Det griner han selv af i dag.

- Er det ikke fantastisk? Showet har jo sådan udviklet sig. For jeg startede med at lave showet som single, og nu har jeg en kæreste. Så missionen lykkedes til slut.

