'For lækker til love'-Simona: - Fik tragisk besked som 12-årig

Som 12-årig fik Simona Tayanna beskeden om, at det ville blive meget svært for hende at få børn

'For lækker til love'-deltageren Simona Tayanna tror ikke, at hun nogensinde bliver mor.

19-årige Simona Tayanna, som er kendt fra DR-programmerne 'Prinsesserne fra blokken' og 'Simona overlever', lider af en sygdom, der gør, at hun har skrevet børn ud af sine fremtidsplaner.

- Jeg har haft knuder i mit underliv, som har gjort, at jeg ikke så godt kan få børn. Jeg har haft for mange blærer på æggestokkene, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Kræsne singler: Sådan scorer du os

Sygdommen hedder PCOS. Den hormonelle forstyrrelse rammer 5-10 procent af kvinder i den fødedygtige alder. Et af sygdommens symptomer er netop, at det kan være svært at fuldføre en graviditet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simona Tayanna kan godt blive gravid, men der er stor risiko for, at hun i så fald vil tabe barnet. Foto: Olivia Loftlund

- Men jeg tror heller ikke, jeg skal have børn. Jeg vil ikke have børn, lyder det fra Simona Tayanna.

Den hårde besked

Simona Tayanna var knap teenager, da hun fik beskeden om, at børn ville blive en udfordring.

- Jeg fandt ud af det, da jeg var 12 år. Min menstruation var meget uregelmæssig, og jeg blev bekymret over det.

Se også: Husker du 'Prinsesserne fra blokken'? Nu vender Siri tilbage til skærmen

Hun tog derfor til lægen for at få tjekket, om der var noget galt. Blærerne på æggestokkene blev opdaget, som Simona Tayanna senere blev opereret for.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Hvad er PCOS? + PCOS står for Poly Cystisk Ovarie Syndrom + Sygdommen rammer kun kvinder + Med sygdommen får man cyster på æggestokkene, og det påvirker hormonbalancen + Med sygdommen kan det blive et problem at få børn, og overvægt kan også være et symptom + Andre symptomer er udeblivelse eller uregelmæssige menstruationer, uren hud, og nogle får øget hårvækst på ansigtet, brystet, arme, ben og fra navlen og ned, der ellers er mere normalt hos mænd + Man tror, at kvinde kan udvikle PCOS på grund af stimuli fra miljøet + Men der er sandsynligvis mange ændringer i generne, der kan give øget risiko for at få lidelsen Kilde: Netdoktor

- Lægen sagde, at min livmoder vender forkert, og at jeg har for mange blærer på æggestokkene.

- Hun sagde også, at hvis jeg vil have børn, så skal jeg have hjælp, og at jeg nok vil tabe barnet i nogle af de uger, hvor det egentlig er for sent til at få en abort. Jeg er simpelthen ikke i stand til at holde på et barn.

Et hårdt liv

Mange unge piger ville nok blive slået helt ud med en fremtidsudsigt om, at børn ikke er noget, man skal forvente.

Men sådan havde 12-årige Simona Tayanna det ikke.

Se også: Nu udstilles 'Prinsesser fra blokken' på museum

- Jeg tænkte bare, at det måske ikke er min skæbne, at jeg skal have børn.

- Men nu hvor det er så svært for mig at få børn, og at der pludselig sidder et barn, der bliver ved med at sidde fast, så bliver jeg jo glad, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simona Tayanna tager det ikke så tungt, at det kan blivee en udfordring for hende at få børn. Foto: Jonas Olufson

Men lige nu er det ikke noget, der fylder i hendes liv. Hun har kæmpet med sit igennem en hård barndom og ungdom, og nu vil hun bare nyde livet med sine venner og forkæle sig selv.

Prinsessen Emma: Jeg vil have mega-bryster

- Tror du ikke, dine tanker om ikke at ville have børn vil ændre sig en dag?

- Det tror jeg sgu ikke. Jeg falder altid for sådan nogle stoddere.

- Hvis det var en god graviditet, hvor jeg udviklede mig, stoppede med at drikke og ryge, så ville jeg nok blive glad. Men som udgangspunkt er børn ikke noget for mig. Jeg har levet et rigtig hårdt liv, og nu skal tiden være for mig, fortæller hun.