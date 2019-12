For øjnene af 1000 Tivoli-gæster: Kvæstet i scenestyrt

The show must go on.

Det var det eneste, Vivienne McKee tænkte, da hun for et par uger siden faldt og kom slemt til skade på scenen i Glassalen i Tivoli for øjnene af 1000 mennesker.

70-årige McKee står endnu en gang i spidsen for 'Crazy Christmas Cabaret', og det var bare tre minutter inde i forestillingen, at skuespilleren faldt ret uheldigt.

- Jeg skal gå baglæns og hive tæppet til side. Det har jeg gjort masser af gange, men fordi der den dag kom vind ind i salen fra dørene bagerst, var tæppet blæst lidt tilbage på scenen. Så da jeg skulle have fat i det, faldt jeg over et trappetrin, fortæller Vivienne McKee til Ekstra Bladet.

Lidt kækt kan man sige, at Vivienne McKee spiller som en brækket arm. Privatfoto

Hun mærkede straks, at hendes venstre hånd gjorde afsindigt ondt, men fortsatte sin optræden.

- Det var virkelig smertefuldt, men hvad skulle jeg gøre? Jeg kunne jo ikke stoppe showet, siger hun som det mest naturlige.

Uheldet skete en lørdag, hvor cabareten spiller to gange, og det var under første show, Vivienne McKees håndled sagde knæk.

- Mellem de to shows kom Tivolis sygeplejerske og lagde en forbinding. Hun sagde, at det godt kunne være brækket, men jeg tænkte, at så slemt var det nok ikke, siger Vivienne McKee.

Men det var præcis så slemt, kunne skuespilleren sent lørdag aften konstatere, da hun var på skadestuen. Dommen lød på et rent brud på venstre håndled og fem uger i gips.

Dagen efter stod hun igen på de skrå brædder med bitte små justeringer, så gipsen kunne være med.

- Det går sådan set fint nok på scenen, men vi har jo en del hurtige tøjskift undervejs. Det er en udfordring, for det tager dobbelt så lang tid for mig at skifte, siger McKee, der heldigvis har hjælp i kulissen.

Vivienne McKee døjer en del med smerter i håndleddet, men det løser hun med en god cocktail af smertestillende piller, inden hun går på scenen.

- Det er jo mit show, så jeg kunne ikke drømme om at sygemelde mig på grund af armen, siger Vivienne McKee, der er i gang med sin 37. Crazy Christmas Cabaret.

30. december skal hun efter planen have gipsen af armen. Der betyder, at hun kan spille de sidste små 14 dage af årets kabaret uden.