For øjnene af barnebarnet: Sanne Salomonsen kørt ned

Juli har langt fra været fryd og gammen for den danske rockmama Sanne Salomonsen.

I månedens løb kom hun først til skade med sin ene tå, som hun forstuvede, hvilket betød, at hun ikke kunne gennemføre en række koncerter.

Men en ulykke kommer som bekendt sjældent alene.

Under en indkøbstur til Hornbæk senere på måneden blev hun nemlig kørt ned af en cyklist.

Det skriver Her&Nu.

Vanvidsbilist

Her kørte en cyklist pludselig op på fortorvet for at undgå en vanvidsbillist, og i den sammenhæng blev Sanne Salomonsen kørt ned af cyklisten, der røg op på fortovet, hvor den danske sangerinde gik sammen med sit barnebarn.

- Jeg blev væltet omkuld og fik skrammer på knæ og albuer. Og da jeg i forvejen ikke kunne gå særlig godt, ja, så blev jeg endnu mere ukampdygtig. Mingus (barnebarnet, red.) slap for skader og bilisten kørte bare videre. Desværre nåede vi ikke at læse nummerpladen på flugtbilisten til en anmeldelse hos politiet, siger hun til ugebladet.

Hun fortæller samtidig, at de to uheld har betydet, at hun har været sengeliggende det meste af juli.

- Så jeg har været ude af spillet i hele juli, men det gjorde egentlig ikke noget, for vejret var jo så fint, så tiden blev brugt til at få orden i boligen i Gilleleje, siger Sanne Salomonsen til ugebladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Sanne Salomonsens manager Henrik Seifert hændelsen. Han understreger dog, at hun i dag har det fint.

- Hun har det godt, og det kommer ikke til at påvirke hendes kommende koncerter og planer, lyder det.

Kristian Gintberg, Lina Rafn, Sanne Salomonsen og Pelle Peter Jensen bliver frontfigurer i DR's nye satsning . Foto: Linda Johansen

Sanne Salomonsen drager i 2019 på turné sammen med Lis Sørensen og Anne Linnet i forbindelse med touren 'Anne, Sanne og Lis'. Derudover er hun til efteråret aktuel i det nye DR-progrem 'LIVE! - Danmarks nye live-artist', som DR vælger at satse på i stedet for 'X Factor', som i stedet bliver sendt på TV2.

I DR-programmet skal musikalske talenter hver uge dyste om seernes hjerter og med hjælp fra to erfarne, danske kunstnere kæmpe om at blive Danmarks nye liveartist.

Artisterne kæmper om et legat på 250.000 kroner til at fremme vinderens musikalske karriere og live-optrædener. Det kan for eksempel gå til turné, instrumenter eller assistance til management.

Hjertet blødte

Ekstra Bladet mødte Sanne Salomonsen til pressemøde i forbindelse med den nye DR-satsning.

Her fortalte rockmamaen, at hun måtte sluge flere kameler, da hun var dommer i 'X Factor' i sidste sæson.

- Mit hjerte blødte mange gange i 'X Factor', fordi jeg var nødt til at sende nogen hjem, som faktisk ikke kunne få lov til at synge deres egne sange, forklarede hele Danmarks rockmama til Ekstra Bladet.

Hun glæder sig derfor til de nye udfordringer, som hun kommer til at stå overfor i programmet 'LIVE!'.

- I det her koncept, der har jeg lov til at gøre nogle af de ting, som jeg ikke måtte i 'X Factor'. Som det at have komponister og bands på scenen. I det andet show, der var nogle regler, som der absolut skulle følges. Det var også fint nok, men regler kan være begrænsende, fortalte Sanne Salomonsen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sanne Salomonsen, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.