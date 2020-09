Forbi igen-igen

For dem, der har fulgt med i, hvad der sker i reality-verdenen, står det soleklart, at forholdet mellem 'Paradise'-stjernen Tobias og kæresten Ida har været noget turbulent.

Flere gange har parret annonceret på de sociale medier, at de var færdige med hinanden.

Nu bekræfter Tobias Friberg over for Ekstra Bladet, at forholdet igen er afsluttet.

Han fortæller dog, at han ser fremad og derfor ikke har yderligere kommentarer til bruddet.

Tidligere har Tobias fortalt om, at forholdet sluttede, fordi han drak for meget, men at han tog sin behandling med antabus ekstra seriøst for at beholde hende i sit liv.

- Vi var egentlig gået fra hinanden, men nu ses vi lidt igen. Jeg var selv indforstået med, at der skulle ske noget, men jeg havde brug for det der skub. Hun er god, hun kender mig også som ædru, så hun ved, at jeg bliver anden person, der ikke altid er behagelig, når jeg er fuld, fortalte han til Ekstra Bladet.

Ifølge Tobias eget udsagn drak han tidligere to flasker vodka om dagen, og han faldt da også i igen, da ham og Ida gik fra hinanden sidst.

- Jeg og Ida (kæresten, red.) er ikke sammen mere. Den er lidt hård, og så var jeg til fest i går, og der faldt jeg i, sagde han til Ekstra Bladet.

- Derfor har jeg taget antabus igen. Jeg er meget skuffet over mig selv, men jeg havde en dag, hvor jeg røg ud af den.

Om Tobias Friberg stadig holder sig fra alkoholen vides ikke.