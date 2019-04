Forelskede sig i 13 år ældre lærer: Nu er de gift

Det slog gnister, da den kendte TV2-vært Janni Pedersen for første gang mødte sin ægtemand, Kim Faber.

Det fortæller hun i et nyt interview med Hendes Verden.

Hun var 27 år, han var 40 år, og hvis det ikke var for tilfældighederne, havde de måske aldrig mødt hinanden.

Den dag, de to mødte hinanden for første gang, havde Janni Pedersen undervisning på Journalisthøjskolen, hvor hun var i gang med at uddanne sig til journalist. En af hendes undervisere meldte sig syg, og den sygemelding skulle vise sig at få stor betydning for Janni Pedersens fremtid.

Sygemeldingen betød nemlig, at Kim Faber, der er i dag arbejder som journalist på Politiken og er gift med Janni Pedersen, trådte til som vikar i stedet.

27-årige Janni Pedersen blev forelsket i Kim Faber bare ved synet af ham, som han stod der foran hende og de andre studerende og delte ud af sin viden.

- Jeg boede i Viborg med min kæreste, som jeg var glad for. En af lærerne på Journalisthøjskolen blev syg, og Kim (Faber, red.), som var studerende på syvende semester, blev vores vikar. Han var pissegod, og der blev jeg virkelig forelsket. Det var en svær beslutning. Han var en voksen mand på 40 år, og jeg var 27, fortæller Janni Pedersen i interviewet.

Vigtigt valg

Efter det skæbnesvangre møde vidste Janni Pedersen, at hun var nødt til at tage en stor beslutning. Skulle hun blive sammen med sin nye kæreste eller være sammen med Kim Faber - den 13 år ældre lærervikar - som også betød et liv i København? I sidste ende valgte hun København og Kim Faber.

'Jeg vidste instinktivt, at det var en korsvej. Jeg kunne vende tilbage til Viborg og caféen og måske have siddet på TV Midtvest eller Viborg Stifts Folkeblad. Jeg kunne også forlade min kæreste til fordel for noget nyt og anderledes. Jeg kunne komme til København og dermed være tættere på min familie. Valget var faktisk nemt, fordi jeg var så forelsket. Men det betød, at jeg skulle tage afsked med mit gamle liv. Men det var jo det helt rigtige, kan jeg konstatere her 24 år efter,' siger hun blandt andet i interviewet.

Kim Faber har i et interview med Billed-Bladet tidligere fortalt, at han fra start af også havde et godt øje til Janni Pedersen, og at han flere gange havde lagt mærke til hende på gangene på Journalisthøjskolen.

'Janni er en helt vildt smuk kvinde. Og det har jeg syntes lige fra den første gang, jeg så hende på Journalisthøjskolen, hvor jeg sad sammen med min ven Jesper og drak fadøl i kantinen og kiggede de nye studerende an,' siger han i interviewet med Billed-Bladet.

I dag, 24 år efter, er de to gift og har en voksen datter sammen.

Desuden er de netop nu aktuelle med krimien 'Vinterland', som de har skrevet sammen.

