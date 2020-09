Forelsket: Scorer franskmand

Den kendte tv-vært Stéphanie Surrugue, der i øjeblikket er DR's korrespondent i Paris, har ekstra meget at smile ad for tiden.

Trods coronapandemien har hun nemlig fundet kærligheden og er blevet forelsket i en mand, som hun har mødt i Frankrig og har kendt i et par måneder.

Det fortæller hun til Se og Hør.

- Jeg ser en nu, som jeg har mødt til en frokost i begyndelsen af sommeren. Min veninde nævnte, at han kom, og det første, jeg tænkte, var: 'Det kan jeg ikke overskue.'

Surrugue fandt dog hurtigt ud af, at det nye bekendtskab alligevel var lidt spændende, og hun og franskmanden har derfor set hinanden siden.

Til Se og Hør fortæller Surrugue dog, at de to tager det stille og roligt og stadig er i gang med at finde ud af, hvad deres forhold skal føre til. Det er nemlig vigtigt for Surrugue, at det føles helt rigtigt, før en mand eksempelvis bliver introduceret for hendes familie.

Surrugue og franskmanden kalder sig endnu ikke kærester og er stadig i gang med at finde ud af, hvad deres forhold skal føre til. Foto: Anthon Unger

Derfor er hun heller ikke meget for at tale mere med Ekstra Bladet om sin nye flamme, da vi fanger hende for at høre lidt mere til de glædelige nyheder.

'Jeg skal vist lige have talt med min mor først,' skriver hun i en besked efterfulgt af en grinende smiley.

Ikke brug for en kæreste

43-årige Surrugue har ingen børn og har de seneste år været single. I et ærligt interview med Alt for damerne har hun tidligere sat ord på, hvorfor en kæreste ikke er en nødvendighed for hende.

- Der er masser af kvinder i samme situation som mig, og nu prøver jeg at sige det her blidt, så må du fortælle mig, hvordan det lyder: Jeg har kun én grund til at skulle have en kæreste. Jeg har ikke brug for en kæreste for at kunne betale mine regninger. Jeg har ikke brug for en kæreste af sociale hensyn. Jeg har ikke brug for en kæreste på grund af sex, har hun tidligere fortalt i interviewet.

I interviewet understregede Surrugue, at hun alene ville have en kæreste, hvis hun var 'vild med ham', og at det kunne virke skræmmende for nogle mænd, at hun udelukkende har brug for dem på det følelsesmæssige plan.

Stephanie Surrugue er journalist og forfatter, og hun arbejder i øjeblikket som international korrespondent for DR. I starten af 2017 flyttede hun til Paris for at arbejde for DR, hvilket hun stadig gør.

Tidligere var hun i mange år ansat som vært på TV2, hvor hun blandt andet dækkede Tour de France.