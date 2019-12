Forfatter sætter lejligheden til salg

Måske hører du til dem, der tilbage i 2005 græd af grin, mens du vendte side efter side i brevudvekslingen; 'Michael Laudrups Tænder'. Måske hører du til dem, der uge efter uge følger med i klummer og skriblerier om livets store og små overvejelser i Berlingske.

Begge dele står den succesfulde forfatterinde Maise Njor blandt andre bag – men nu tyder noget på, at Njor snart skal til at bytte taster ud med kassefoldning for en stund.

Den 51-årige skribent har nemlig netop sendt sin fireværelseslejlighed tæt på Dyrehaven og Bellevue i Charlottenlund, Nordsjælland, på markedet.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden tæller 90 kvadratmeter, og i salgsopstillingen fra Danbolig Charlottenlund, der ser ud til at være skrevet af sælger selv, fremgår det blandt andet, at lejligheden har: verdens bedste underbo, som bare elsker, når man danser på parketgulvet.

Blandt landets dyreste områder

Lejligheden er udbudt til salg for 3.995.000 kroner, hvilket svarer til en kvadratmeterpris på lige knap 44.400 kroner. Og selvom det kan lyde af mange penge, er prisen ganske gennemsnitlig for det eksklusive område.

Ifølge tal fra Boliga.dk lyder den gennemsnitlige kvadratmeterpris for tilsvarende udbudte ejerlejligheder i området nemlig på 42.230 kroner, mens salgspriserne fra Charlottenlund-postnummeret samlet set løber op i 40.437 kroner pr. ejerlejlighedskvadratmeter.

