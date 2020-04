Forfatteren Cecil Bødker er død

Den kendte forfatter Cecil Bødker er død natten til søndag. Hun blev 93 år.

Hun døde efter lang tids sygdom, oplyser familien i en mail.

Cecil Bødker er blandt andet kendt for sine 14 børnebøger om den forældreløse dreng Silas.

Med bøgerne om Silas, hvoraf den første udkom for 53 år siden, gjorde hun sig bemærket ved at skildre barnet som et selvstændigt individ.

I 1967 ankom Silas i dansk børnelitteratur som en sjov dreng, ingen kunne bestemme over. Samtlige 14 bind indeholder samfundsanalyser og etiske problemstillinger.

Cecil Bødker voksede op i Fredericia, hvor hun var den eneste pige i en søskendeflok på seks.

Hun fulgte i sin fars fodspor og uddannede sig til sølvsmed. Men Cecil Bødker havde ikke sølv, men ord der kriblede i fingrene for at komme ned på papir.

I dag kan man finde 55 bøger og heriblandt 21 børnebøger med Cecil Bødkers navn på.

Hun debuterede med digtsamlingen 'Luseblomster' i 1955, men det var novellesamlingen 'Øjet' fra 1961, der for alvor fik offentligheden til at åbne øjnene for forfatteren.

Cecil Bødker er natten til søndag sovet stille ind med sin mand og sine fire børn omkring sig, oplyser familien.