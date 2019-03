Forhadt realitydeltager vender tilbage

Morten Kjeldsen delte vandene sidste år, da han deltog i 'Ex on the Beach'. I år vender han tilbage til programmet

Så er der godt nyt til seere af tv-programmet 'Ex on the Beach'.

For Ekstra Bladet kan nu afsløre, at en af sidste sæsons mest farverige karakterer, Morten Kjeldsen, vender tilbage til programmet, hvis anden sæson har premiere på søndag.

Morten Kjeldsen var én, der delte vandene sidste år, hvor han havde for vane at dyrke utroligt meget sex med forskellige kvinder i programmet.

Særligt dyrkede han på skift hed lagengymnastik med deltagerne Sidsel og Stine, mens han brokkede sig over, at deres jalousi ødelagde det for ham i villaen, når nye hunkøn kom ind i programmet.

Han nåede blandt andet at kalde Stine for en luder, og han indrømmede i september, at han var lagt for had på sociale medier.

- Jeg får en del hadbeskeder fra især piger, der ikke forstår, hvordan jeg kan behandle kvinder, som jeg gør, og hvorfor jeg skal opføre mig som en nar og en idiot, fortalte han til Ekstra Bladet.

Morten Kjeldsen med sin meddeltager fra første sæson Kevin. Foto: Olivia Loftlund

Her forsvarede han sine handlinger.

- Folk glemmer, at Stine ikke er min eks-kæreste, men kun en flirt hjemmefra. Hun svinede også mig til derinde, og så kom jeg til at kalde hende en lille luder. Det er en joke, jeg har med nogle derhjemme, og det var slet ikke ment så hårdt, lød det.

Punkteret lunge

Det har længe været en del af produktionens planer at få Morten Kjeldsen tilbage til programmet, men der var tvivl om, hvorvidt han ville nå at blive klar, efter han i starten af januar blev indlagt med en punkteret lunge.

Selv om optagelserne fandt sted fra midten af januar og nogle uger frem, så nåede Morten Kjeldsen altså at blive klar, og han vil tjekke ind i programmet senere på sæsonen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Discovery Networks, der står bag 'Ex on the Beach' herhjemme.

Morten Kjeldsen bliver ikke det eneste kendte ansigt, der indtager programmet senere på sæsonen. Tidligere er det kommet frem, at også Troels Hymøller fra programmet 'Landmand søger kærlighed' og bloggeren Fie Laursen bliver en del af programmet.

Den nye sæson af 'Ex on the Beach' har premiere 17. marts på Kanal 4 og Dplay.