Forholdet brast: Dansk sangerinde er single igen

Den tidligere X Factor-dommer, sangerinden Pernille Rosendahl, og kæresten, Theis Malborg, er flyttet fra hinanden, skriver Se og Hør i det nye nummer.

Theis Malmborg er flyttet fra parrets lejlighed tæt ved Peplingesøen og Forum og er i stedet - ifølge folkeregistret - flyttet på Frederiksberg.

Rosendahl og Malmborg købte for et års tid siden 4. sals lejligheden for 5.180.000 kr., men nu bor hun der altså alene med sin 11-årige søn, Tristan Wohlert, som hun har med Mew-bassisten Johan Wohlert.

Forholdet til Wohlert varede i 11 år, men gik i stykker i 2013.

Parret dannede også bandet The Storm sammen.

Inden da havde Pernille Rosendahl været frontfigur i den roste trio Swan Lee.

Pernille Rosendahl var X Factor-dommer fra 2010-'12 og opnåede at føre to deltagere til sejr, Thomas Ring og Ida Marie Østergaard.

I dag er hun ud over at være sangerinde og sangskriver også involveret i brugttøjs-appen AnyWear.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra sangerinden.