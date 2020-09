Forholdet sat på prøve

11. marts 2020.

Det er en dato de fleste danskere vil huske i rigtige mange år frem.

Det var den dag, hvor statsminister Mette Frederiksen valgte at lukke Danmark ned på grund af corona. Men det var også den dag, Janni Ree rundede 50 år.

- Det kommer der altså noget meget sjovt fjernsyn ud af, lover forsidefruen i forbindelse med sæsonpremiere på TV3-programmet.

- Karsten kommer hjem med fem roser til mig, som han hverken har stjålet eller taget fra en kirkegård. Det er meget rørende, griner hun og fortæller, at rigmanden tidligere er kommet hjem med blomster fra sin kusines begravelse til hende.

I det hele taget vil den kommende sæson af 'Forsidefruer' bære præg af nedlukningen og dermed isolation hjemme på Vedbæklund for Ree-parret.

- Vi har en fest derhjemme, sådan som Karsten og jeg nu har. Vi keder os ikke, men det er da klart, at det sætter forholdet lidt på prøve, at vi skulle være så tæt sammen. Jeg kan jo godt lide det der med, at man kommer hjem og fortæller hinanden noget. Sådan var det ikke lige frem i den periode. Men Karsten var ret meget i haven og jeg blev inde, så jeg kunne fylde vaskemaskine så lidt eller meget, som jeg ville. For det er jo den slags, han går og holde øje med, siger Janni Ree til Ekstra Baldet.

Hun afslører samtidig, at der er en særlig grund til, at hun og Karsten isolerede sig fuldstændigt under corona-nedlukningen.

- Der har været noget sygdom, så bort set fra alle de gange, vi var på sygehuset, holdt vi os meget spærret inde af frygt for corona. Jeg føler, at vi har brugt oceaner af tid på sygdom, men der er styr på det nu, siger Janni Ree, der ikke ønsker at gå i detaljer om det skrantende helbred, der tilhører 75-årige Karsten.

- Men jeg kan sige, at han må være født under en meget heldig stjerne, siger hun.

I forbindelse med sin runde fødselsdag stille Janni Ree op til en række billeder og et interview om, hvordan hun holder sig så godt:

