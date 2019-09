Forklarer knalde-koks: - Det er jo ikke Medina, jeg ligger med

Selvtilliden var høj hos Mark Bøgelund, da han havnede i villaens suite med den nye pige Naja, men glæden varede kort.

For efter selvsikkert at have sagt 'Velkommen til 'Ex on the Beach'', blev Mark pure afvist.

Den selvsikre amagerkaner troede ellers mere eller mindre, at den var hjemme, og at hans første scoring i villaen skulle blive en realitet, og det gjorde det pinligt for den garvede realitydeltager, der måtte acceptere et hak i selvtilliden.

- Det er noget rigtig bræk. Det er noget lort, for man ved godt, at det bliver vist derhjemme. Det er fucking pinligt. Men okay, det er fair nok.

- Jeg havde været derinde i 10-12 dage, og der er man nået dertil, at man gerne vil have fyret drengen af, og så bliver man sgu irriteret, hvis der ikke lige sker noget. Hun kommer ind og fortæller mig, at hun er starstruck, og så tænker jeg, at det bliver bare nemt, siger Mark Bøgelund og erklærer sig enig i, at det er en brutal afvisning, han får.

- Fuldstændigt. Det er lort, og det er ikke engang Medina, der ligger ved siden af mig. Jeg kunne forstå, hvis det var, siger han bramfrit.

Se også: Dyrkede vild tv-sex: - Jeg skammer mig

Mark forsvarer sig med, at han var meget fuld den aften, men det ændrer ikke på, at det var et klip i den mindre sjove ende at gense.

I videoen over artiklen kan du se Marks reaktion på afvisningen, og høre hvorfor både Mark og Jeppe mener, at pigerne i årets sæson simpelthen var for kedelige.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.