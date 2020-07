Forlader kæresten: - Vi har klaret det før

Et års eventyr i Oslo er slut for 'Årgang 0'-stjernen Rachel Ellebye.

Hun er rejst hjem til Danmark efter at have tilbragt sit sabbat år i den norske hovedstad, hvor hun har boet sammen med sin kæreste, Eirik.

Desværre for Rachel Ellebye er Eirik, der er uddannet elektriker, blevet i Norge. Det betyder, at de igen skal have et langdistanceforhold.

- Det bliver selvfølgelig hårdt, men vi har klaret det før. Da jeg gik på kostskole i Birkerød, boede han i Norge. Vi sås på regulær basis, og vi ved, hvor vigtigt det er at bevare kontakten, siger Rachel Ellebye til Ekstra Bladet.

Det er alt andet end en pludselig beslutning, at parret nu skal bo i hvert sig land - igen.

- Planen har hele tiden været, at vi skulle bo sammen i mit sabbatår. Og man skal huske på, at vi er unge. Vi skal ud og se verden og opleve noget, siger Rachel Ellebye, der håber at skulle læse spansk på Københavns Universitet efter sommerferien, mens hendes kæreste skal på højskole i Norge.

Rachel Ellebye ved om nogen, hvad det kræver at få et forhold til at fungere på afstand. 'Årgang 0'-stjernes forældre boede i hver sin ende af Danmark, frem til hun fyldte syv år i 2007. Forleden kunne de fejre sølvbryllup.

- Sidst Eirik og jeg boede i hver vores land, sås vi cirka en gang om måneden. Det håber vi på, at vi kan igen, siger hun.

- Hvad kommer du til at savne mest ved ikke at skulle bo sammen med Eirik?

- At der er en at komme hjem til. En at spise aftensmad med eller se tv med. Alle de der små hverdagsstunder, fortæller Rachel Ellebye, der en kort overgang overvejede at læse spansk i Norge.

- Men det er også dejligt at komme hjem til Danmark. Til mine venner og min familie. Jeg havde det rigtig godt i Oslo. Jeg var glad for mit job og har nogle gode venner deroppe, men jeg savnede også Danmark. Den der med ude godt, men hjemme bedst holder!

Sommeren skal Rachel Ellebye tilbringe hos sine forældre på præstegården i Feldsted. Men til august flytter hun til København.

- Jeg har lige skrevet under på en lejlighed i København, som jeg skal bo i et halvt år. Så har jeg god tid til at finde et kollegieværelse, for jeg vil rigtig gerne bo på kollegium. Men det er virkelig dejligt at have et sted at bo til at starte med, siger hun.