Forlader London: Det skal de nu

Kim Bildsøe Lassen og Divya Das forlader London.

Det meddelte den 57-årige DR-vært mandag aften på sin Facebook-profil.

Bildsøe Lassen og Das danner par privat, men når de går på arbejde, er de direkte konkurrenter. Han er ansat på DR, mens hun arbejder på TV2, og deres arbejdsopgaver er stort set identiske.

Se også: Kim Bildsøe rejser fra kæresten: Nyt job i London

De seneste år har de begge rapporteret om alt fra terror til corona og ikke mindst brexit fra den britiske hovedstad.

Indtil efteråret 2016 var Kim Bildsøe Lassen nyhedsvært på TV Avisen, men fik så job som korrespondent i London. Et år senere fulgte Divya Das efter og flyttede til London som Europa-korrespondent for TV2.

Se også: Divya Das får nyt job tæt på kæresten

Dengang fortalte Divya Das, at parret skulle bo sammen i London, og at hun ikke forventede, at det ville give nogle problemer i forhold til at skulle arbejde på konkurrerende kanaler.

- Nu har vi været på forskellige kanaler i en del år og har i den tid været gode til at adskille arbejdsliv og privatliv. Så det har ikke givet anledning til udfordringer, sagde hun dengang.

Se også: Tv-konkurrenter flytter sammen i London

Mens parret kom til London med et års mellemrum, rejser de nu hjem sammen, fremgår det af Kim Bildsøe Lassens Facebook-opslag.

'Sidste aften i London i denne her omgang. Det har på alle måder været fantastisk.

Nu venter den mest besynderlige afslutning - nemlig en biltur gennem hele det lukkede Europa. Vi er lidt spændte! Og om ikke så længe er vi tilbage i studiet i henholdsvis DR Byen og Kvægtorvet!'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få uddybet, hvad præcis de to studieværter skal lave, når de vender hjem, men hverken Kim Bildsøe Lassen eller Divya Das har svaret på henvendelsen.

Ifølge TV2 presseafdeling vender Divya Das i første omgang tilbage som vært på hovedkanalen. Men efter sommer er det planen, at hun skal fortsætte som korrespondent. Hvor og hvordan er ikke helt på plads endnu.

Tilbage til TV Avisen

Fra DR's presseafdeling forlyder det dog, at Kim Bildsøe Lassen fra efteråret igen skal være en del af værtsholdet på 18.30-udgaven af TV Avisen samt dække aktuelle events og live-sendinger.

Det er i øvrigt tredje gang, Kim Bildsøe Lassen vender hjem fra et job som korrespondent. Den garvede tv-journalist var USA-korrespondent fra 2001 til 2005 og i Mellemøsten fra 1994 til 1997.