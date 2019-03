Forladt af kæresten: - Det er katastrofalt

Da skuespilleren Lai Yde mødte op på den røde løber forud for Bodilprisen i Stærekassen i indre København lørdag aften, var det uden kæresten, hollandske Marieke Kouwenhoven, ved sin side.

Og det var der en god grund til. De to har nemlig valgt at gå fra hinanden.

Det fortæller Lai Yde til Ekstra Bladet.

- Marieke er flyttet til Bali sammen med vores søn, Noah, og vi er ikke længere sammen. Hun trivedes ikke i København, hvor hun ikke havde sine venner tæt på, og jeg kunne ikke løfte opgaven. Hun er derfor flyttet til Bali, hvor hun har mange venner, og hvor hun kan dyrke sin yoga, siger Lai Yde til Ekstra Bladet.

Ifølge skuespilleren har bruddet taget meget hårdt på ham, men også på hans fem-årige søn, Mio, som han har sammen med 'Vild med dans'-stjernen Mie Moltke.

- Det har været virkelig hårdt for os alle, og det har været svært for mig at skulle undvære Noah, når han er flyttet med Marieke til Bali. Jeg må indrømme, at jeg har været nede i kulkælderen, og at det er katastrofalt for mig at miste Marieke, men Noah har det godt og stortrives, og det er jo det vigtigste for mig. Mio led også under det, men han har det heldigvis også godt nu, lyder det ærligt fra Lai Yde.

Lai Yde på den røde løber - uden Marieke Kouwenhoven. Foto: Linda Johansen

Meget pendleri

Lai Yde prøver at se Noah så ofte som mulig, selvom der er lang afstand mellem dem, efter han er rykket til Bali sammen med sin mor.

- Det er vildt hårdt, men jeg forsøger at rejse til Bali, så tit jeg kan. Han har været dernede i ni måneder nu, og jeg har indtil videre været på Bali to gange. Jeg har stadig et fint forhold til Marieke, og hun stortrives også på Bali, hvor hun er yoga-lærer. Så de har det rigtig godt, siger Lai Yde.

Lørdag aften vandt Lai Yde Bodil-statutten for bedste mandlige birolle for sin rolle i filmen 'Holiday'. Forhåbentlig bliver den fine pris starten på en ny og mere positiv tid, lyder det fra den 38-årige skuespiller.

- Jeg håndterede ikke bruddet særlig godt, men den her Bodilpris er et symbol på, at en gigantisk nedtur har vendt sig, og at det kun kan gå bedre nu. Jeg havde slet ikke regnet med at vinde. Nomineringen var jo en ære i sig selv, og jeg er stolt af at have været en del af 'Holiday', siger Lai Yde.

Lai Yde og Mie Moltke mødte hinanden under 'Vild med dans' i 2007, hvor de dansede sammen. De gik fra hinanden i 2015. Foto: Kristian Linnemann

Gift med 'Vild med dans'-stjerne

Indtil efteråret 2015 dannede Lai Yde par med 'Vild med dans'-stjernen Mie Moltke, men efter otte år sammen valgte parret i 2015 at gå fra hinanden.

Lai Yde fandt hurtigt kærligheden igen sammen med hollandske Marieke Kouwenhoven, og parret blev 18. februar 2017 forældre til lille Noah.

Den opmærksomme læser vil nok kunne huske Marieke Kouwenhoven fra TV3-programmet 'Til middag hos', hvor hun kort deltog sammen med Lai Yde i 2018.

Her skulle den mandlige skuespiller finde på en overraskelse til de tre gæster, der var inviteret til middag hos ham. Lai Yde valgte i den forbindelse ganske overraskende at give Marieke Kouwenhoven en kropsorgasme på stuegulvet, mens de tre andre gæster i programmet så på fra hjørnesofaen.

Lai Yde har før talt åbent om sin kærlighed til tantrasex og sin egen spiritualitet, og derfor ville han i programmet give sine middagsgæster en oplevelse inden for den verden. Det må man sige, at de fik.

