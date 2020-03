Formuen vokser: Jarlen tager stort løndyk

Jarl Friis-Mikkelsen har i årevis haft stor succes som både filmskaber og tv-vært, og frem til den seneste sæson kunne han opleves på TV2 i tv-programmet 'Danmark har talent', hvor han i de første fire sæsoner sad som dommer.

Det har givet 68-årige Jarl Friis-Mikkelsen lidt af en formue i virksomheden Sputnik ApS, og den er kun vokset i det seneste regnskabsår. Det viser det netop offentliggjorte regnskab.

Her kom han ud fra regnskabsåret 2019 med en bruttofortjeneste - et firmas indtægter modregnet en række udgifter som varekøb - på 565.055 kroner. Det er et fald i forhold til året før, hvor beløbet var 818.384 kroner.

Virksomheden kom alligevel ud af 2019 med et overskud på 598.725 kroner efter skat, hvilket Jarl Friis-Mikkelsen blandt andet kan takke en fremgang i de finansielle indtægter - et firmas renteindtægter på indestående i bank samt afkast og udbytte på værdipapirer.

Her fik Sputnik ApS en indtjening på 607.509 kroner, hvilket er godt 400.000 kroner mere end året forinden.

Se også: Kan score kæmpe millionbeløb: Nu trækker han i land

Stort løndyk

Tv-værten har dog også måttet lade sig nøje med færre penge i sin egen lomme i løbet af året, da han har taget noget af et løndyk.

I løbet af regnskabsåret er der udbetalt lønninger for 382.771 kroner til firmaets ene ansatte, hvilket må formodes at være Jarl Friis-Mikkelsen selv.

Det svarer til en månedsløn på 31.897 kroner i 2019 - et beløb, der i 2018 lød på 50.444 kroner, hvor der ifølge regnskabet også kun var én ansat. Den indtægt skal der betales indkomstskat af.

Jarl Friis-Mikkelsen udbetaler 400.000 kroner i udbytte, mens han lader de sidste 198.725 kroner stå i firmaet.

Sputnik Prop ApS råder derfor nu over en egenkapital på 5.318.562 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jarl Friis-Mikkelsen, som ikke ønsker at kommentere på regnskabet.

Mikael Kamber skovler millioner ind