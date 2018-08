Forsidefrue afslører: Er flyttet tilbage til Danmark

Tilbage i januar afslørede forsidefruen Jackie Navarro, at hun skulle skilles fra manden Niels, som hun havde været sammen med i syv år og har tre børn sammen med.

Sidenhen fandt hun kærligheden på ny og flyttede til Spanien, hvor hendes nye kæreste Rasmus arbejdede i forbindelse med sit virke som ejendomsmægler.

Danske babes afslører: Sådan vil vi scores

Men nu har den danske reality-babe atter valgt at vende hjem til Danmark. Livet i Spanien blev nemlig for stressende for hende.

Det fortæller hun til Realityportalen.

- Det blev for stressende at rejse frem og tilbage og at modtage børnene på et hotel. Og så kunne jeg bare mærke, at det ville være rart med en fast base i Danmark. Vi bor nu tæt på børnenes skole, og jeg har dem hver anden uge i syv dage ad gangen. Det har været en stor lettelse, siger Jackie Navarro til mediet.

Her fortæller hun samtidig, at hun sammen med Rasmus er flyttet ind i en villa i Nordsjælland med udsigt til Øresund.

Jackie Navarro er flyttet tilbage til Danmark. Foto: Olivia Loftlund

Går fantastisk

Til Realityportalen fortæller Jackie Navarro, at det går fantastisk med hende og Rasmus, og at hun ikke fortryder, at de to fandt sammen så hurtigt efter skilsmissen.

- Det er gået meget stærkt med os. Rasmus er fantastisk sammen med børnene, og det kan da godt tænkes, at der er flere på vej, siger hun hemmelighedsfuldt.

Se også: Blev skilt i januar: Dansk kendis har fundet en ny mand

Tilbage i januar afslørede hun, at hun havde fundet en ny fyr.

- Jamen, jeg har fundet en ny, og han bor i Spanien, så nu er jeg også flyttet med, sagde Jackie Navarro i et afsnit af TV3-programmet 'Forsidefruerne', hvor kvinderne sammen var taget til Marbella i Spanien.

Glad for Spanien

Til Ekstra Bladet fortalte hun umiddelbart efter afsløringen, at hun var glad for sin beslutning om at flytte til Spanien, og at hun pendlede frem og tilbage.

- Jeg kan ikke undvære ham, og vi fungerer rigtig fint sammen. Jeg pendler frem og tilbage mellem Spanien og Danmark, fordi jeg også har mine børn, fortalte hun og fortsatte.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have min børn hos mig her, men de går jo i skole og børnehave, så jeg rejser bare meget frem og tilbage.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jackie Navarro, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Se også: Forsidefrue ramt af tragedie som treårig: Sådan mistede jeg min mor