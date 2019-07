Forsidefrue fastslår: Det er slut

Hertil og ikke længere.

Gunnvør Dalsgaard trækker børnene fra ’Forsidefruer’.

Se også: Heftigt angreb på Gunnvør: 'Hun spilder så mange menneskers tid'

Dermed medvirker 9-årige Sigga, 6-årige Hanna og 2-årige Hugo ikke i den kommende sæson af programserien, når den vender tilbage til efteråret.

Henover hovedet

Over for Realityportalen udtaler den 37-årige tidligere model, at hendes børn fremover selv skal bestemme, om de vil i tv.

- Jeg har ikke lyst til at være en mor, der træffer beslutninger henover deres hoveder.

Se også: Gunnvør: - Jeg udelukker ikke flere børn med Oliver

- Det er jo mig, der træffer den slags på deres vegne, siger hun.

Ikke så gamle

Gunnvør Dalsgaard har de to døtre og sønnen sammen med ekskæresten Oliver Bjerrehuus.

I en sms til Ekstra Bladet skriver Gunnvør Dalsgaard, at det tidligere var naturligt for hende at inkludere sine børn i programmerne.

Det har siden ændret sig.

Se også: Gravid Gunnvør om Oliver Bjerrehuus: Vi skal ikke være kærester

’Dels har børnene fået en alder, hvor jeg ikke længere ønsker at udsætte dem for eksponering.’

’Dels har programmet vist sig at være spækket med drama, og jeg mener ikke, at de andre damer er lige gode til at vise hensyn til, at der er børn med,’ skriver hun.