Forsidefrue forklarer: Derfor er de med

Endnu en gang kan danskerne se frem til et gensyn med de celebre kvinder i programmet 'Forsidefruer', når det får sæsonpremiere torsdag på TV3.

Jackie Navarro er igen i år med i programmet, og selvom hun ikke kan løfte sløret for alt, hvad der kommer til ske, fortæller hun alligevel lidt om, hvad seerne kan forvente denne gang.

- De kan forvente meget mere kærlighed, fortæller hun med et grin.

Især kommer der i denne sæson fokus på specielt Jackies familieliv, da hun i programmet netop har fået sin datter Chloé med manden Rasmus.

- Jeg har meget af mit familieliv med denne her gang. Specielt Rasmus kommer man til at se meget. Jeg har haft det helt fint med det, men Rasmus føler sig ikke helt tilpas i det, fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Han vil jo gerne være med til det hele, og så er man jo også med på kameraet. Jeg har det jo helt fint med det hele, jeg har været i branchen, siden jeg var 18 år.

Og det er ikke kun Rasmus, seerne får hilst nærmere på i den nye sæson.

Endnu en gang er der gensyn med damerne. Foto: Jonas Olufson

Alle børnene er med

Hele Jackies familie er nemlig at finde.

- Det er jo naturligt, at vores datter Chloé er med. Hendes barnedåb er jo også med i sæsonen. Og de store synes, det er sjovt at være med.

Realitystjernen ved godt, at der er nogen, der ikke er ligeså frie med at vise deres børn frem, som hun selv er.

- Jeg ved godt, at nogen er meget strikse med det, men jeg har valgt, at mine børn er med. Jeg har ikke de strikse regler om, at børn ikke må være med i medierne. De store synes, det er skidesjovt, og hvis den lille på et tidspunkt siger, at hun ikke vil, så er det jo noget, vi taler om.

Programmet kommer igen i år til at have en smule drama, men ifølge Jackie er det ikke det, der fylder.

- Selvfølgelig er der altid noget, men det er mere kærligheden, der fylder. Men dramaet har ingen interesse for mig, jeg har vigtigere ting at gå op i.