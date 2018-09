Forsidefrue skifter til DR2

Det bliver ikke et endegyldigt farvel til tv for den 36-årige blogger og tidligere model Sarah Louise Christiansen, når hun forlader programmet 'Forsidefruer' efter den seneste sæson er blevet vist på TV3.

Det afslørede hun til 'The Voice' i Tivoli lørdag aften, hvor hun dukkede op på den røde løber.

- Jeg er ved at lægge sidste hånd på et program til DR2. Vi er fire med, en politiker, jægersoldat, en cremekonge og mig selv, fortalte Sarah Louise i Tivoli.

Samarbejdet med TV2 er ikke det eneste tv, bloggeren har gang i for tiden. Sammen med veninden Jannie Buch, der er søster til iværksætteren Jesper Buch fra 'Løvens Hule', er hun ved at brygge noget nyt sammen.

- Jeg har gang i noget med Jannie, så det kan være, I ser os igen. Vi har fået tilbudt at lave et program sammen, vi har bare ikke sagt ja endnu, fortalte Sarah Louise.

Lige nu er der flere produktionsselskaber i spil til skabe det nye program. For Sarah Louise vil kun samarbejde med de helt rigtige.

- Det har været dyre lærepenge at være med i 'Forsidefruer'. Det har også været sjovt, men jeg har lært noget af det. Jeg vil gerne sørge for, at næste gang jeg kaster mig ud i noget, så har jeg hjertet med og kan stå inde for det, fortalte Sarah Louise.

Bloggeren vil ikke løfte sløret for, hvad det måske kommmende program skal handle om, men hun understreger, at det ikke kommer til at være i stil med 'Forsidefruer'.

