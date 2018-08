Forsidefruer lægger venskabet på is: Vi er ikke på talefod

Engang var de veninder, men det er fortid.

De to modeller, Jackie Navarro og Sarah Louise Christiansen, er ikke længere på talefod. Det fortæller Jackie Navarro i traileren til fjerde sæson af programmet 'Forsidefruer'.

- Sarah og jeg, vi har ikke noget forhold lige nu, siger Jackie Navarro.

Og det bekræfter Sarah Louise i dag på sin blog.

- Vi aftalte at holde det imellem os, og alligevel italesætter hun det så på tv. Til det kan jeg så tilføje, at det er korrekt, at vi pt. ikke taler sammen. Jeg holder meget af Jackie, det vil jeg altid gøre, og vi har haft vores op og nedture i vores venskab.

- Jackie har taget nogle valg i sit liv, som jeg ikke har kunnet forene mig med eller bakke op om, og derfor er der opstået en afstand, skriver Sarah Louise Christiansen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sarah Louise Christiansen. Og over telefonen siger Jackie Navarro.

- Jeg har ikke lyst til at udtale mig om det. Der er tale om en privat sag.

Jackie Navarro er ligesom Sarah Louise Christiansen deltager i 'Forsidefruer'. Foto: Stine Tidsvilde

Masser af drama

Sarah Louise Christiansen har allerede gjort det klart, at den fjerde sæson af 'Forsidefruer' bliver den sidste for hendes vedkommende. Det bekræfter hun igen på sin blog.

- Jeg ville egentlig helst ikke have været med i sæson fire, da jeg ikke bryder mig om den tarvelige måde tingene bliver fremstillet på, men jeg havde nogle forpligtelser og aftaler at leve op til, skriver Sarah Louise Christiansen.

Sarah Louise Christiansen er færdig med programmet efter denne sæson. Foto: Stine Tidsvilde

Hun har igennem alle tre sæsoner haft et anstrengt forhold til særligt Janni Ree og Amalie Szigethy, der ligeledes er deltagere. Det betød blandt andet, at Sarah Louise måtte forlade Janni Rees fødselsdagsfejring, da de - endnu engang - begyndte at mundhugges. Og Janni Ree har da også tidligere udtalt sig om forholdet mellem de to.

- Det er altid en vis person, der er omdrejningspunkt i al dramaet. Denne person er altid god til at skabe ballade, og det går ud over os alle sammen på skift, og i denne sæson er det bare mig, der har fået turen.

- Det har været en begivenhedsrig optagelsesperiode, men nogle gange gik det faktisk virkelig over mine grænser. Jeg tror næsten, at man kan gætte sig til, hvem jeg hentyder til. Der er i hvert fald en person, der er god til at være 'dramaqueen', fortalte Janni Ree i april til Ekstra Bladet.