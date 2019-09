Forslået Sigmund undrer sig: - Hvordan kunne han slippe væk

Det er en utroligt fattet og rolig Sigmund Trondheim, der søndag formiddag prøver at komme sig over det chok, han fik i nat, da han var i byen i København.

Her blev han klokken lidt over tre udsat for vold og måtte efterfølgende tilbringe resten af natten på Bispebjerg Hospital.

Den tidligere 'X Factor'-deltager var på in-stedet Chateau Motel i hjertet af København, hvor der i nat var et event for homoseksuelle.

- Pludselig var der en gruppe, der kunne genkende mig, og så kom de over og begyndte at genere mig. De råbte blandt andet, hvorfor der var så mange bøsser her, og så svarede jeg, at de skulle fise af. For det var et homo-arrangment, og hvis ikke de kunne lide det, kunne de bare gå, siger Sigmund Trondheim til Ekstra Bladet.

Se også: Sigmund slået ned i nat

Han fornemmede at situationen spidsede til. Derfor valgte han at søge væk fra gruppen.

- Jeg kunne ikke få øje på nogen dørmand, men stedets helt unge garderobepiger og de andre gæster på Chateau Motel prøvede at dække mig, så jeg kunne komme væk. Jeg gik ud i gården, men efter 30 sekunder sagde det bang, og så fik jeg en knytnæve lige i ansigtet, siger Sigmund Trondheim.

Han formåede at blive stående på benene, men blodet løb ned ad hans ansigt efter slaget fra gerningsmanden, som Sigmund Trondheim beskriver som en lille mand med mørk krøllet hår og mellemøstligt udseende.

- Dørmændene fik fat i ham, men på en eller anden måde lykkedes det gerningsmandens og hans venner at snyde vagterne, så det endte med at de løb derfra, inden politiet kom. Det undrer mig virkelig. Hvordan kunne han slippe væk, siger Sigmund Trondheim.

Se også: 'X Factor'-stjerne indlagt: - Det er forfærdeligt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en forklaring fra Chateau Motel på, hvad der skete i nat, men Munir Al-Haj, der er en af mændene bag natklubben, har ikke haft mulighed for at tale med det personale, der var på arbejde i nat, da de sover nu. Han var ikke selv til stede på Chateau Motel i nat.

Hos Københavns Politi bekræfter vagtchef Michael Andersen overfor Ekstra Bladet, at man klokken 03.22 modtog en anmeldelse om vold ved Chateau Motel.

Trods et forslået ansigt er Sigmund Trondheim ved godt mod oven på den dramatiske nat.

- Jeg har det fint nok. Men jeg er deprimeret og chokeret over, at sådan noget kan finde sted i Danmark i 2019. Jeg har hele mit liv været god til at tilpasse mig miljøer. Da jeg endelig flyttede til København, troede jeg, at jeg kunne være en fri fugl og være mig selv. Men det er der åbenbart nogen, der ikke kan klare, siger han og fortsætter.

- Jeg gider ikke at spille offer på grund af det her. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at sådan nogle ting sker. Det er virkelig trist! Hvis ikke gerningsmanden bliver fundet og dømt er der seriøst noget galt i Danmark, siger han.

Se også: 'X Factor'-stjerne truet med tæsk i radioprogram

Sigmund Trondheim har netop udgivet sangen 'Rebel', der netop handler om, at man ikke skal ligge under for, hvad andre mener og synes.