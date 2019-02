Forsvandt fra tv-program: Her er den smertefulde forklaring

Der var en særdeles smertefuld årsag til, at Jonas Korsgaard forsvandt i et par afsnit af 'Love Island'

Av, av, av.

Det vakte undren blandt programmets mest trofaste seere, da 'Love Island'-deltageren Jonas Korsgaard pludselig forsvandt i et par afsnit af sidste sæson.

Uden nærmere forklaring var han pludselig tilbage i villaen, hvor optagelserne fandt sted, og nu viser det sig, at hans forsvinden havde en særdeles smertefuld forklaring.

Se også: 'Love Island'-vinder i stor satsning

Jonas afslører over for Ekstra Bladet, at det stod så galt til med hans ene testikel, at han måtte en tur på hospitalet.

Deltagerne i 'For lækker til love': Simona Tayanna, Jonas Korsgaard, Julie Melsen, Simon Iversen og Fie Maria Krügermeier. Foto: Olivia Loftlund

Blå kugler

Allerede før programmets start, føltes hans testikler tunge og 'spændte'. Og da han kom ind i villaen, og programmet kunne begynde, blev det kun værre og værre.

- Den første uge i villaen var fuldstændigt rædselsfuld for mig. Jeg havde så ondt i mine klunker. Efter halvanden til to uger i villaen troede jeg stadig, at det var blue balls(tunge testikler som følge af manglende udløsning, red.), men jeg måtte hive fat i en fra produktionen og sige, at jeg simpelthen skulle have det tjekket, for det var ikke normalt at have det sådan, siger han.

Se også: Dansk realitystjerne viser ny fyr frem: Vi hygger lidt

Den unge 'Love Island'-deltager blev derfor hastet til hospitalet, og her blev der sat en større undersøgelse i gang.

- Jeg måtte aflægge nogle urinprøver, og tre forskellige læger var inde og røre ved mine nosser. De fandt ud af, at jeg havde en infektion i min venstre bolle. Den var hævet op til dobbelt størrelse og var fuldstændigt deform. Den anden var ligesom skrumpet ind. Det var meget usædvanligt og ikke så lækkert, siger han.

Se også: 'Love Island'-par flytter sammen

Lignede en kylling

Efter en dag på hospitalet kom han tilbage til villaen - bevæbnet med antibiotika, som han skulle tage i 10 dage, mens programmet stod på.

- Det var derfor, jeg var væk i, hvad der i programmet ligner et par dage. Det måtte ikke komme med i programmet, at jeg havde været på hospitalet i en hel dag, siger han.

Tv-par gik fra hinanden efter utroskab: Nu dater hun en pige

Fans af programmet vil huske, at Jonas og Ida Søjborg var det første par, som fik lov at overnatte i private rammer - det såkaldte hide away. Her var der store forventninger til, at deres flirt ville udvikle sig til noget mere. Det skete ikke, og det skyldtes Jonas' problemer med understellet.

- Jeg kom hjem fra hospitalet den samme dag, som Ida fik beskeden om, at hun skulle i hide away med mig. Jeg havde det så stramt, og jeg fortalte hende også, at jeg ikke kunne lave noget. Jeg havde fået besked på ikke at lave noget seksuelt i 14 dage, så jeg lignede jo den største kylling i programmet. Det var super nederen.

Dansk realitydeltager smider bombe efter chok-exit: TV3 tvang mig ud

Der er efterhånden gået lang tid, siden programmet blev filmet i oktober og november, og i dag er alt tilbage, som det skal være, forsikrer han.

- Alt er i den fineste orden og funktionsdygtigt. Jeg er kampklar, griner han.

Den populære realitydeltager er snart tilbage på skærmen. Han er nemlig med i det nye Viafree-program 'For lækker til love', der har premiere på fredag.