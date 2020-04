Forsvandt pludseligt: Nu har hun scoret otte år ældre fyr

23-årige Julie Melsen blev kendt i Danmark, da hun i 2018 deltog i datingprogrammet 'Love Island' på TV3.

Da hun vendte hjem til Danmark efter optagelserne til programmet, blev livet med fester og røde løbere hurtigt for meget for tv-kendissen, der siden fortalte til Ekstra Bladet, at hun var havnet i et stofmisbrug.

Siden da har der været relativt stille fra Julie Melsen, der har holdt sig fra offentligheden og de sociale medier, så hun med sine egne ord kunne 'finde sig selv' og komme på ret køl.

Men nu er hun tilbage og har det ifølge hende selv bedre end nogensinde før.

- Jeg er tilbage på sporet, og jeg har det rigtig, rigtig godt. Det er selvfølgelig træls, at der er en masse ting, man ikke kan i de her coronatider - for eksempel at træne, som har holdt mig meget i gang, når det har været svært. Så nu står jeg på rulleskøjter i stedet, siger hun og fortsætter:

- Når man har været ude i sådan noget, som jeg har, har man jo altid en trang, så jeg beskæftiger mig selv med at gøre andre ting i stedet for, og det går rigtig godt, siger hun.

Dummede sig i brandert: Vi ses igen

Julie Melsen har indenfor de sidste måneder desuden fundet kærligheden, og det har i den grad hjulpet hende i den rigtige retning, fortæller hun.

Hendes udkårne er 31 år og selvstændig.

- Jeg har mødt en, jeg er blevet glad for. Så det kører bare rigtig godt. Det er meget nyt. Men jeg er meget glad for ham, og han er rigtig god ved mig, men indtil videre holder jeg ham lidt for mig selv, siger hun med et grin.

Julie Melsen blev et kendt ansigt herhjemme, da hun deltog i 'Love Island'. Hun vandt programmet sammen med Oliver Erngarnt, som hun i en periode var kæreste med. Foto: Anthon Unger

Har det godt igen

Ifølge Julie Melsen er hun i dag kommet helt ud af stofmisbruget, som hun er kommet ud af på egen hånd og uden behandling.

- Det skete ikke fra den ene dag til den anden, men jeg har kæmpet hårdt for at hanke op i mig selv. Jeg kunne ikke genkende mig selv mere. Alle principper og det, jeg stod for, kunne jeg ikke se. Jeg blev skræmt af mig selv, siger hun og fortsætter:

- Så jeg sagde til mig selv, at jeg ikke gad det. Jeg var virkelig i et stort hul, og det var pissehårdt at komme ud af det. Men jeg har fundet tilbage til mig selv, og jeg har taget mig sammen - uden at skulle i behandling. Jeg havde bare brug for at fjerne mig fra medierne og alt det her for at finde mig selv, siger hun og tilføjer:

- Jeg er nået et meget bedre sted nu, hvor jeg ikke hele tiden skal gå til fest og i byen. Jeg beskæftiger mig selv med andre ting, og jeg er ikke alene længere. Det hjælper virkelig, at jeg har mødt en, som jeg er tryg ved, og som kan støtte mig i det her, siger Julie Melsen.

Afviser vanvittige rygter

Selvom realitydeltageren den seneste tid har trukket sig fra medierne og realityverden generelt, er hun langt fra færdig med at lave tv.

- Jeg er i gang med at lave noget nu, hvor man får en dybere historie om mig. Jeg kan ikke sige så meget mere lige nu, men jeg glæder mig virkelig til at kunne dele det, siger hun og tilføjer:

- Jeg tager tingene en dag ad gangen i øjeblikket. Ting tager tid, og alt godt kommer til den, der venter, og det har vist sig at være rigtigt i mit tilfælde. Så alt er bare rigtig godt lige nu.