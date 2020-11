Forsvarer satire: - Vi bliver kvalt i hensyn

Tv-værten Peter Ingemann er stor fan af Signe Molde og hendes nye satireprogram 'Signe Molde på udebane', hvor hun i første afsnit besøger LGBT+-miljøet i Danmark.

Det er foreningen LGBT+ Danmark ikke. De opfatter i stedet satiren som 'mobning', og det kan Ingemann slet ikke forstå.

'Signe - jeg har din ryg!' skriver han blandt andet i et opslag på Instagram.

- Det er et modigt indspark. Det er, når satire er bedst - noget vi bliver klogere af, og som selvfølgelig også 'prikker' lidt. Hun er en ø i det undertrykte hav af korrekthed, siger Ingemann til Ekstra Bladet og tilføjer, at LGBT+-miljøet kunne bruge noget humor og at slappe lidt af i skuldrene.

- Du tror ikke, det handler om, at de i forvejen er udsatte og ofte bliver gjort til grin?

- Gør de det i dag? Jeg tror ikke, at mange gør grin med minoriteter - det plejer at ramme som en boomerang i nakken. Molde sætter et spejl op foran foreningen, som i bedste mening har sat hele alfabetet i navnet. Kunne man måske gøre det mindre kompliceret for os andre, som prøver at støtte op om deres kamp? spørger Ingemann med henvisning til bevægelsens længere navn 'LGBTQIA', der kun synes at blive længere.

'Konservative lebber'

Samtidig med at Ingemann synes, folk selv må bestemme, hvordan de vil tiltales, savner han overbærenhed, hvis folk har lidt svært ved at følge med de nye normer.

- Det håber jeg, at vi alle har øje for - generelt tror jeg, at folk vil hinanden det godt. Skuldrene ned, og så lad os tage en snak om det, hvor man ikke er nervøs for at blive udskammet.

En scene i programmet får nemlig Ingemann til at stå helt af.

- Det er et øjeblik, hvor forpersonen står og leder efter ordene efter en sag, hvor nogle såkaldte 'konservative lesbiske' er blevet udskammet som transfobiske, fordi de ikke har lyst til at have sex med en krop, som biologisk set er en mand, men hvor vedkommende føler sig som en kvinde.

- Det er måske der, de bliver fanget i deres egen overtolerance - det bliver grotesk. Der skal da være plads til at sige, at man ikke har lyst til at være sammen med en, der fysiologisk kan betegnes som en mand.

Angriber DR-vært: Hun mobber

Kvalt i hensyn

Ingemann tror, at vi alle er privilegerede i Danmark og nævner, at Thomas Treo får meget svært ved at anmelde, hvis 'alle skal være fuldstændig rene i kanten'.

- Så skal vi også til af brænde John Lennons plader af - han var kendt for at banke sine elskerinder. Det skal vi passe på med - vi tager så meget hensyn, at vi bliver kvalt. Den individuelles frihed bliver til tvang over for andre - og så er vi ikke frie mere.

I stedet handler det om at møde hinanden med et frit sind.

- Behandl alle med respekt og ligeværd - det ryger, når vi insistere på, at andre skal gøre noget bestemt, eller vi putter hinanden i kasser.

Langer ud efter DR-program: 15-årige Michael føler sig ramt