Forsvarer vanvittig tv-sexleg: Sluk hvis du har et problem

At Tabita Thinggaard har været et festligt indslag i 'Ex on the beach' indtil videre, kan der efterhånden ikke være tvivl om.

Det er næsten en bedrift i sig selv i realityprogrammet, der samler en masse unge singler i en villa på Mauritius og krydrer det med at drysse ekskærester ind løbende.

Indtil videre har denne sæson budt på sex i lange baner, voldsomme jalousi-dramaer og ikke mindst voldelige optrin, der førte til, at en deltager blev smidt ud.

Den 22-årige kvinde, der oprindeligt stammer fra Ulstrup og er opvokset som Jehovas Vidne, kom ind i villaen og fik med sin charme og vildskab brudt ét af villaens mest fastgroede par - Jeppe og Sara.

- Ja, der fik jeg babbet lidt gren

Efter Jeppe havde droppet sin nykårne 'Ex on the beach'-kæreste, gik han og Tabita med to af villaens øvrige gæster ind på et værelse og legede 'huleleg'.

- Princippet med hulen er, at vi er fire unge mennesker, der har lyst til hygge hér og dér. Og det kan man få i hulen. Så er man medlem af hulen, får man hygge i hulen, forklarer Jeppe Risager i programmet, hvorefter der bliver hentet en isterning, der gør stemningen mere lummer.

- Ja, jeg fik babbet lidt gren, konstaterer Tabita Thinggaard knastørt og bryder ud i latter, da hun besøger Ekstra Bladets tv-studie til en snak om denne uges 'Ex on the beach'.

- Det er ’next level’ isterningeleg, forklarer hun opfølgende om ’Huleleg’.

Idéen til den intime og anderledes leg opstod tilfældigt ved, at der blev sunget en velkendt melodi, fortæller Tabita.

Sluk hvis du har et problem

Når realitydeltagere har de disse udskejelser på tv, får de oftest at høre fra det – typisk over de sociale medier.

Fie Laursen har tidligere været ude at fortælle, hvordan hun blev ’slut-shamet’ efter en episode i starten af denne sæson.

Hun får opbakning af Tabita Thinggard, der i denne uges udsendelse - som du kan se i bunden af artiklen - bliver spurgt ind til det

- De folk, der har et problem med det, vi laver i reality-tv, de skal bare lade være med at se det. Det er så hamrende nemt at slukke for fjernsynet, siger hun skarpt.

Adspurgt om hun synes, at hun er en god rollemodel for de yngre seere, lød svaret.

- For mit vedkommende vil jeg gerne komme ud med, at det er okay at have sex ligeså meget som drenge. Det er ikke fordi, sexlysten er anderledes, når man er pige. Piger har bare lidt sværere ved at udtrykke os på samme måde som fyre, fordi det virker som om, det kun er okay, når fyre har været sammen med mange, forklarer hun og understreger, at det ikke er fordi, at hun selv har haft mange sexpartnere.

Afholdsmand

Med Tabita Thinggaard i studiet var Nicklas Johansen. De mente begge, at forældrene også må sætte grænser for, hvad deres børn ser.

