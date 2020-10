Fortæller om 'turbulent' forhold

I maj overraskede Amalie Szigethy alle, da hun på sin Instagram-profil fortalte, at hun skulle være mor for anden gang til en lille pige.

Men faren til sin lille baby ville hun dengang ikke løfte sløret for.

Der dog gik ikke længe, før hun alligevel afslørede, at faren til den lille ny er Mikkel Skelskov, som hun allerede har datteren Josephine med.

Kærligheden brast: Single igen

I aftenens afsnit af 'Forsidefruer', som er optaget i starten af Amalies graviditet, fortæller hun, at de to ekser igen danner par.

- Den kærlighed der, hvordan går det, spørger Janni Ree i programmet.

- Jamen, det går godt. Jeg er jo sammen med Mikkel, svarer Amalie.

Men den kærlighed er siden gået i stykker.

Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov skal snart være forældre sammen igen. Foto: TV3

En anden mand

Efter Amalie har bekræftet forholdet, som senere brast, fortæller Janni Ree, at Amalie har haft et 'hedt' kærlighedsforhold til en anden mand før Mikkel.

Det hede forhold har Amalie før fortalt offentligt om, men hun har aldrig villet afsløre, hvem den hemmelig kæreste var.

Til gengæld sætter Amalie flere ord på sit og Mikkels - nu forliste - forhold.

- Det er roligt. Det er stille. Han er jo meget omvendt i forhold til mig, fortæller Amalie om Mikkel og fortsætter:

- Det kan jeg mærke, det er dejligt, fordi det blusser mig ned.

Pinlig brøler: - Det var helt forfærdeligt

Det kan Janni Ree, som er gift med forretningsmanden Karsten Ree, godt sætte sig ind i.

- Jeg kan godt nikke genkendende til det med at være i noget turbulent forhold, og man har ondt i maven, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Janni Ree og Amalie Szigethy er ikke kun venner på skærmen i 'Forsidefruer', men også i virkeligheden. Foto: Jonas Olufson

- Det er jo lidt sådan en solstrålehistorie. Jeg har jo fulgt jer hele vejen igennem, siger Ree til Amalie.

Men lykken varede ikke længe for parret, og Amalie bekræftede efter optagelserne af aftenens program, at parret ikke er sammen.

Dengang skrev hun, på sin Instagram-profil, at parret ikke havde fundet sammen igen, selvom de skulle have endnu et barn sammen.

'Nej, vi er ikke et par, og vi har og skal heller ikke bo sammen. Vi er gode venner og gode forældre for Josephine, og det fungerer bedst for os,' skrev hun blandt andet.