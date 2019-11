Fortalte om krigstraumer: Nu går folk amok

Hvis du laver reality-tv, så kender du det sociale medie Jodel, hvor anonyme danskere kan få afløb for deres tanker, frustrationer og generelle undren.

Her er realitydeltagerne et yndet bytte, og dagligt svines de til ved navn af anonyme tastaturkrigere. Men sådan er det ikke med Philip May.

Den tidligere paradiso deltog i denne uge i TV3-programmet 'Til middag hos', hvor han både fortalte om krigstraumer, livet som realitystjerne og såmænd dansede linedance med Kirsten Skaarup fra 'Landmand søger kærlighed'.

Siden er han blevet bombarderet med positive tilkendegivelser på både sine egne sociale medier og såmænd det kritiske Jodel, der normalt agerer slagteri med realitydeltagere som kvæg.

Varmer mit hjerte

Ekstra Bladet havde besøg af Philip May i studiet og læste de forskellige beskeder fra Jodel op for ham, og han kunne ikke lade være med at blive en smule rørt.

- Det varmer sgu mit hjerte, det gør det. Især fordi det jo er anonymt derinde, så det er nogen, jeg slet ikke ved, hvem er, det er et helt andet publikum, end hvis det var på min Instagram - så havde jeg en idé om, at det var nogen, der kunne lide mig, siger han i videoen over artiklen.

Alderen trykker: - Jeg gider ikke slikke på flere patter

Han var selv nervøs for, hvordan folk ville tage imod det, når han fortalte om sine krigstraumer. Men reaktionerne har været det hele værd.

- Det er jo nok også en af grundene til, at jeg kan snakke om det i dag, for jeg ved, at folk ikke kaster tomater efter mig ude på gaden. Det er noget, folk har lyst til at høre om, og så fortæller jeg gerne, hvis det kan gøre nogen glade, siger han og kommer med en lille opsang.

- Mange har skrevet til mig, at jeg var dømt på forhånd som rappenskralden, der råbte og skreg og kun tænkte på sprut og damer. Så at få omvendt dem bare fordi man får vist lidt flere sider af sig selv, det tror jeg, at mange realitymennesker godt kan lære lidt af: At det ikke kun handler om druk og hor, men at det også handler om, hvad du har indeni. Men det får du ikke vist, for det handler dagens Danmark og vores realityprogrammer bare ikke om, du får ikke chancen for det.

Philip May også afslører, hvilke løgne han har læst om sig selv på Jodel, og om hans høje energiniveau på skærmen er en rolle, han spiller.