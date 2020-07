Fortryder brystoperation: - De er for voldsomme

Det er ikke mere end to år siden, at forsidefruen Janni Ree lagde sig under kniven for at få gjort sine bryster større ved at få sprøjtet 600 ml silikone ind i dem.

Men den operation har 50-årige Janni Ree nu fortrudt, og hun vil derfor have lavet sine bryster mindre i den nærmeste fremtid.

Det fortæller hun til Her&Nu.

Se også: To uheld på få dage: - Jeg fik et kæmpe chok

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Jeg vil gerne have lavet mine bryster mindre og have silikonen ud og i stedet få dem lavet med mit eget fedt. I takt med at teknikkerne på området er blevet bedre, er det jo blevet muligt at få lavet det mere naturligt med sit eget fedt, så formen bliver mere naturlig, og det vil jeg gerne, samtidig med at de skal være mindre, siger hun og fortsætter:

- Jeg har ikke lyst til at sidde på et plejehjem med kæmpe silikonebryster, siger Janni Ree med et grin.

Janni Ree vil have lavet sine bryster mindre. Foto: Janus Nielsen

Generende

Ifølge forsidefruen er brysterne begyndt at genere hende i hverdagen, og det gider hun ikke længere.

- Jeg synes især, de er for store, når jeg har bikini på. Når jeg har tøj på, kan jeg skjule dem. Men de er simpelthen alt for voldsomme, når jeg har bikini på, siger hun og fortsætter:

- Og når jeg skal prøve tøj og kjoler, hænger det ikke sammen. Tøjet er for stramt foroven og for løst forneden, og ofte kan jeg slet ikke få kjolen over hovedet. Det er jeg ved at være godt træt af. Når jeg går til de årlige mammografi-undersøgelser, kan mine bryster næsten heller ikke være der. Det går ikke. Derfor skal de være mindre, lyder det fra Janni Ree.

Janni Ree fortæller, at hendes ægtemand, den 75-årige rigmand Karsten Ree, blev overrasket, da hun fortalte, at hun igen ville have lavet sine bryster igen - efter kun to år.

- Men Karsten er glad, hvis jeg er glad. Han kan godt lide en stor barm, men han kan også godt se, at jeg er hæmmet af det. Det er jo heller ikke fordi, jeg skal have små gajoler. Men jeg synes sagtens, at små bryster kan være ligeså frække som store, siger Janni Ree, der har planer om, at hendes bryster skal gå fra 600 ml til 400 ml.

Se også: Overvejer ny operation

- Det er jo en stor operation, men jeg planlægger at få lavet det i den nærmeste fremtid, når jeg har fået talt med min læge. Jeg håber, at det kan gøre dem mere naturlige, siger hun.

For nylig fik Janni Ree lavet et større indgreb, da hun fik lavet et numseløft, hvor hun fik sprøjtet sit eget fedt ind i ballerne. Det tog hårdt på hende, og derfor bliver den kommende brystoperation også den sidste, lyder det fra Janni Ree.

- Jeg er stadig traumatiseret af numsen, og at jeg ikke kunne sidde i flere uger. Brysterne er heldigvis ingenting i forhold til det, siger hun og fortsætter:

- Men efter det stopper festen. Så tænker jeg, at det skal være så naturligt som muligt, og at jeg ældes med ynde fra det punkt.

I forbindelse med sin 50-års fødselsdag viste Janni Ree sin flotte krop frem i en eksklusiv fotoserie i Ekstra Bladet. Se alle billederne her (+)