Fortryder vovet kærestetatovering

Mathias Hjort Danielsen og Trine Skjollander fandt sammen, da de begge medvirkede i 2018-udgaven af 'Paradise Hotel'.

Parret forblev kærester i to og et halvt år, efter kameraerne stoppede med at rulle.

I slutningen af februar i år kunne de fortælle, at de i fællesskab havde besluttet at gøre ende på forholdet.

Årsagen til dette var, at Trine Skjollander skulle åbne en frisørsalon i Aalborg, og de så ikke langdistanceforhold som en mulighed.

I en Instagram-story fra Trine Skjollander viser hun en ny flot tatovering, der skal bryde realitydeltagerens ene lår. Men hvis man kniber øjnene godt sammen, kan man skue en lille tatovering på indersiden af låret ved trussekanten, hvor der står 'Mathias'.

Efter brud: Tager drastisk valg

Trine Skjollander har fået fjernet tatoveringen - og hun kommer aldrig til at få en kærestetatovering igen. Foto: Privat

Fortryder

Til Ekstra Bladet fortæller Trine Skjollander, at tatoveringen netop er blevet tatoveret over, så 'Mathias' ikke længere er synligt.

- Jeg har fået en blomst nu, men jeg skal have en stor leopard, og så skal jeg have tatoveret hele benet på et tidspunkt. Det skal fortsætte fra ryggen og ned. Jeg synes, det er rigtig flot, og jeg kan jo altid dække tatoveringen, hvis det er, siger Trine Skjollander.

Hun fik tatoveringen for lidt over et år siden, efter Mathias havde fået tatoveret 'Trine'. Så det var ikke lang tid, hans navn fik lov til at stå på kroppen.

- Jeg fik den fjernet, fordi vi ikke er kærester mere, så skal den bare langt væk. Jeg ved ikke, om han stadigvæk har hans, men det tror jeg, siger Trine Skjollander og tilføjer:

- Det er ikke særlig fedt at have tatoveret hans navn, hvis jeg skal ud og møde nogle nye.

- Kunne du finde på at få en kærestetatovering igen?

- Jeg kunne aldrig finde på det igen. Jeg fortryder det rigtig meget. Det vil jeg ikke anbefale andre.