Forvirret Lenny vandt 500.000 kroner i juni: - Der er ikke meget tilbage

Lenny for fa'en!

Den muntre og pokerglade realitystjerne, Lenny Pihl Christensen, skrev sig ind i historiebøgerne, da han som den første danske 'Paradise Hotel'-deltager nogensinde, kunne forlade programmet med 500.000 kroner på lommen, efter han smed kuglen foran sin måbende partner.

Det blev vist på tv-skærmen i juni og kort efter udbetales den skattepligtige gevinst.

Her få måneder senere har pengene dog hurtigt fået ben at gå på, fortæller Lenny Pihl Christensen i videoen over artiklen.

- Hva fa'en har jeg... 7-800 kroner tilbage? Ej, jeg har stadig godt med penge, men der er brugt mange. Det er der, lød det indledningvis.

- Ud af en halv million kroner. Hvor meget er der så tilbage?

- Der er ikke særligt meget tilbage. Der er lige til en rejse til, og så er det dét.

I videoen over artiklen kan du blandt andet høre, hvad pengene er brugt på.