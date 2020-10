Forvirringen er total: - Det er simpelthen en fejl

Flere biografer landet over reklamerer lige nu med, at 'X Factor'-værtinden Sofie Linde er en af dem, man kan glæde sig til at se på det store lærred, hvis man køber en billet for at se den nye 'Far til fire'-film, der har fået navnet 'Far til fire og vikingerne'.

Her står hun nemlig på rollelisten.

Men flere biografgængere har siden undret sig. Sofie Linde er nemlig ingen steder at finde i filmen, og det har skabt spekulationer om, hvorvidt hun er blevet klippet ud af filmen.

Det skriver Filmmagasinet Ekko.

Over for mediet forklarer producenten Henrik Møller-Sørensen, der har ti 'Far til fire'-film på bagen, at der er tale om en fejl.

Artiklen fortsætter under videoen...

Efter heftig kritik: Trækker sig fra TV2-program

- Hun er heller ikke med. Det er simpelthen en fejl, der har sneget sig ind, og jeg ved ikke hvordan. Hun har måske stået i noget materiale på et tidspunkt, men hun har overhovedet ikke været med. Jeg har også selv set det, men det er altså en and. Og det er ikke noget, vi har brugt for at trække folk til, siger han.

Han fortæller, at fejlen muligvis kan være opstået hos en pressemedarbejder, fordi det på et tidspunkt var på tale, at Sofie Linde skulle have en 'større' rolle, men det blev aldrig til noget, fordi Sofie Linde ikke havde tid, og derfor er der ifølge producenten også tale om en menneskelig fejl.

Her ses det, hvordan det på en biografs hjemmeside reklameres med, at Sofie Linde er en del af rollelisten.

Afviser rygter

Over for Ekstra Bladet bekræfter Line Breinholt, Sofie Lindes manager, at der er tale om en misforståelse.

'Jeg afkræfter ligeledes rygterne om, at Sofie Linde er blevet klippet ud af filmen', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi var i dialog omkring en mulig rolle i filmen, men det blev aldrig til mere end blot en dialog grundet kalendere, der ikke kunne gå op', skriver hun videre.

DR-kendis står frem: Udsat for voldsomme krænkelser